Gerardo Fernández Noroña destaca unidad en Morena y muestra su apoyo a la reforma al Poder Judicial

Gerardo Fernández Noroña recientemente elegido para la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, destacó que esta muy agradecido con sus colegas del Partido del Trabajo (PT), con quienes había estado afiliado en legislaturas anteriores. Afirmó su decisión de unirse a la fracción de Morena, subrayando la complejidad y la importancia de integrarse en un grupo parlamentario compuesto por 85 senadores.

yo estoy muy agradecido con mis compañeros y compañeras del PT no me afilie tampoco las tres veces que se dio diputado he estado en la fracción del PT. Yo estoy comprometido con la fracción de Morena, no va a ser sencilla es integración hasta para el uso de tribuna se va a batallar, per voy a estar participando.