VIDEO: Meteorito ilumina los cielos de Chihuahua y se desintegra en la atmósfera

A través de las redes sociales, usuarios de X, -antes Twitter- compartieron algunas fotografías y videos comentado sobre un supuesto meteorito que dejó una luz en el cielo de Chihuahua.

Y es que en la entidad del norte del país, los internautas describieron que fue una serie de restos de meteorito que pasaron a altas horas de la noche que atravesó la atmósfera en dirección al norte del país.

Meteorito atraviesa la atmosfera en Chihuahua Foto: X @ferperezcorona

Así fue el momento en que pasó el meteorito

En las imágenes del video compartidas por varios usuarios, se ve una bola de fuego atravesando el cielo, el cual, comienza a perder su luminosidad debido a que la roca espacial empezó a desfragmentarse en la atmósfera terrestre.

El fenómeno astronómico se reportó desde varios municipios del Chihuahua, en el que algunos calificaron como inusual y al mismo tiempo sorprendente, ya que jamás se anunció en medios oficiales o por parte de autoridades del espacio el paso de este supuesto meteorito.

Muchos internautas tuvieron la oportunidad de ver en vivo el fenómeno, que algunos lograron captarlos con sus dispositivos móviles, momento que duró poco más de 23 segundos.

Meteorito sorprende y genera opiniones en redes

No obstante, algunos usuarios en redes sociales, a manera de humor, indicaron que se trataba de un objeto volador no identificado o nave extraterrestre la cual se estaba incendiando y tuvo que desintegrarse para no dejar evidencia.

Otros indicaron que este era uno de los mejores espectáculos que pudiera suceder en la tierra después de contemplar un eclipse solar.

