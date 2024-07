Luisa María Alcalde rechaza sobrerrepresentación de Morena y aliados en San Lázaro

Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, afirmó que hay hipocresía en la oposición porque antes se beneficiaron de lo que establece la Constitución para obtener la mayoría calificada y ahora están en contra.

“También otra parte de la hipocresía de este nuevo discurso de la sobrerrepresentación es que anteriormente cuando les benefició a ellos desde 2008 hasta la fecha sabemos que en la elección de 2009 en la del 2012 fueron beneficiados el PRI el propio PAN de esta regulación establecida nuestra constitución y entonces les parecía bien”, dijo.

Explicó que Morena, del PT y PVEM obtendría una mayoría de 373 diputados con posibilidad de modificar la Constitución. Foto: Captura de pantalla

“Les gustaba la distribución por partido hoy que no les beneficia están exigiendo una interpretación distinta pero no es otra cosa que exigir que no se cumpla con la constitución que se viole la norma constitucional”, enfatizó.

Dijo que con esos comentarios de que está violando la carta magna, “llegamos al cinismo de establecer que lo que se pretende es violar la Constitución, cuando la Constitución, para todos los que nos escuchan, es clarísima”.

“En el fondo, la petición es que se violente la Constitución para que hoy se aplique de manera distinta de como me la habían aplicado antes y que no se obtenga esta mayoría y no pueda haber la posibilidad de modificar la Carta Magna.

Entonces, reiterar nuevamente un llamado al Estado de Derecho, al cumplimiento de nuestras normas y acabar con la simulación y la hipocresía”, aseveró.

Apoyada con una gráfica, la encargada de la política interna explicó que Morena, del PT y PVEM obtendría una mayoría de 373 diputadas y diputados con posibilidad de modificar la Constitución.

Dijo que de acuerdo a la proyección Morena obtuvo 161 legisladores y de acuerdo a la regla de distribución de los plurinominales, le tocaría 87 diputados, es decir, tendría un total de 248 diputados con lo que no se rompe la regla que establece que no más de 300 curules por partido, y no exceder en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional.

Para el caso del P, dijo que obtuvo 38 diputados por mayoría y su distribución de plurinominales se proyectaría en 12 diputados, un total de 50 cumpliéndose las dos reglas. Y del PVEM, ganó 57 diputados por mayoría y se proyectan 18 diputados plurinominales, con un total es 75.

“Lo que establece nuestra Constitución es que nunca se deben violentar estas dos reglas básicas de la sobrerepresentación. A la autoridad electoral le toca cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución”, dijo.

Alcalde Luján dijo que del paquete de reformas que mando el presidente el 5 de febrero, le preocupa a la oposición reforma al Poder Judicial “porque no quieren que la ciudadanía elija de manera democrática a los jueces, a los magistrados y a los ministros”.