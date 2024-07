Quién es Bill Eigel, candidato a gobernador de EU que amenaza con deportaciones masivas

En las últimas horas se volvió viral un video de propaganda política de uno de los candidatos de gobernador del estado de Missouri de los Estados Unidos de Norteamérica, en el que asegura que su principal trabajo, en caso de ganar las elecciones, será frenar la inmigración ilegal en el estado.

El video se propagó con rapidez por la forma en que el traductor interpretó las palabras del candidato Bill Eigel, pues, el aparentemente es un hombre joven latinoamericano, quien se expresó informalmente respecto a las declaraciones del candidato del partido conservador.

Sigue leyendo:

“El es Bill Eigel y tomara medidas energeticas contra la inmigración ilegal, no más ilegales, no más dinero, y no más fiestas ¡Ay cabrón!”, dijo el traductor.