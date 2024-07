Cómo "revivieron" a Osvaldo Batocletti, el histórico DT de Tigres, en La Historia Perfecta

A través de la tecnología, el famoso director técnico Osvaldo Batocletti volvió para narrar la historia de su querido equipo, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El lanzamiento de un nuevo documental narrando la historia reciente de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, “La Historia Perfecta” trajo a un invitado sorpresa para los aficionados que sintonizaron en las plataformas digitales la historia de su equipo deportivo.

¿Cómo revivieron a Osvaldo Batocletti?

Se trata del finado director técnico del equipo deportivo, Osvaldo Batocletti, quien a través de la inteligencia artificial y los avances tecnológicos, con un poco de ayuda humana, pudo volver a narrar la emotiva historia de los felinos, pese a que este murió hace 5 años, en 2019.

Humberto Abdiel Garza, director del documental, habló en entrevista para Heraldo Deportes Monterrey con Pedro Piña Loredo y Axel Solís sobre el proceso de creación del documental, el acercamiento con los jugadores y la directiva, así como los retos a los que se enfrentó, como elegir la voz narrativa de la historia, que lo llevó a elegir al querido ex director técnico como un guía para contar parte de la leyenda del equipo regiomontano.

“Debatimos quién puede y debe narrar esta historia, quién tiene la calidad moral para narrar la historia, y teníamos muchas ideas… en una de esas conversaciones, decidimos que la persona con mas autoridad para contar la historia de Tigres, es Batocletti”, comentó el cineasta para los micrófonos del Heraldo Radio Monterrey.

Recrearon la voz de un grande de Tigres

Detalló que fue a través de una empresa llamada Speacher que se dedica a crear “voces sintéticas”, con experiencia en realizar comerciales deportivos como el Superbowl, que pudieron re crear la voz de Batocletti, aunque para esto fue necesario el apoyo del archivo histórico, de los medios, aficionados, redes sociales y seres queridos del también ex futbolista.

Para esto fue necesario reunir videos, audios, entrevistas y hasta notas de voz de Whatsapp proporcionados por su familia, para que la empresa pudiera recrear no solo la voz del ex director sino su cadencia y entonación, como si fuera el mismo Batocletti quien esté narrando la historia, y no una voz robotizada que suene como él.

“Lo que hicimos fue grabar a un locutor argentino pero con experiencia en México para que tuviera el acento, como de argentino diluido, que sirvió como maqueta… Y esas voces, se meten al sistema de la voz sintética para convertirse en Batocletti. Y así fue como se logró”, explicó Garza.

Batocletti, “El Tigre más Tigre”

Batocletti fue un futbolista y director técnico argentino nacionalizado mexicano, quien ocupó el puesto de defensa central de los Tigres e inició su carrera como entrenador dentro del mismo equipo.

Es reconocido también por ser el director de Academias del equipo, y dirigir a Tigres femenil durante su primera temporada, llevando a las felinas a su primer campeonato.

Batocletti murió el 17 de mayo de 2019 a los 69 años, después de sufrir cáncer de próstata. “La Historia Perfecta” ya se encuentra disponible a través de srreaming.