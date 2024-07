VIDEO: Se desata fuerte enfrentamiento en Tlalpan para linchar a un hombre acusado de abuso sexual

Intensa movilización policiaca se registró en la localidad de Magdalena Petlacalco, en la alcaldía Tlalpan, por lo que parece ser una riña colectiva. La reyerta inició durante los primeros minutos del 20 de julio, al parecer motivada por un incidente que involucró a una joven de la localidad.

Se habla de al menos 10 policías lesionados

Aunque en un principio se habló de un intento de linchamiento, hasta el momento no hay un posicionamiento oficial al respecto, aunque la intensidad de la pelea no ha decaído en por lo menos cuatro horas. Hasta el momento no hay un posicionamiento de las autoridades de la alcaldía y no se prevé la suspensión de las fiestas.

Seguir leyendo:

Activan alerta naranja en Iztapalapa: reportan inundaciones en Calzada Ignacio Zaragoza

"Te vamos a extrañar mucho princesa": así despidieron a Daniela de 11 años, victima de feminicidio en NL

La UNAM tiene una carrera en la que no se aceptó a ningún aspirante y esta es la increíble razón

De forma extraoficial se habla de por lo menos 10 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lesionados y, hasta el momento, no hay detenidos. Derivado de la reyerta ocurrida en esta comunidad, algunos pobladores sugieren que las fiestas patronales, que se realizarán durante este fin de semana, se lleven a cabo sin alcohol.

Qué pasó en Magdalena Petlacalco, Tlalpan

De acuerdo con información oficial, elementos de la SSC recibieron reporte de una persona agredida en la carretera México-Ajusco, por lo que se dirigieron para atender a la emergencia. Al llegar al sitio se encontraron con más de 150 personas protagonizando un intento de linchamiento.

Enseguida, los oficiales se entrevistaron con curiosos en el lugar, quienes les informaron que durante la mañana de viernes 19 de julio, a bordo de un vehículo color blanco, un hombre interceptó a una mujer para agredirla fisicamente y sexualmente, lo que provocó la furia de los habitantes.

El sujeto de aproximadamente 38 años de edad fue detenido y llevado a las instalaciones del Ministerio Público (MP) donde se definirá su situación jurídica. Cabe señalar que tras el resguardo del presunto agresor, al menos 10 policías fueron agredios con palos y piedras.

Con información de José Arrieta