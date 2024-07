"Te vamos a extrañar mucho princesa": así despidieron a Daniela de 11 años, victima de feminicidio en NL

El municipio de Cerralvo en el estado de Nuevo León, se encuentra exigiendo justicia por el feminicidio de Daniela Trejo Serna, una menor de 11 años que el pasado 18 de julio fue secuestrada por un hombre que conducía un automóvil Dodge Stratus color blanco para posteriormente asesinarla y abandonar su cuerpo a la orilla de una carretera Miguel Alemán.

Luego del reporte de desaparición de la niña Daniela, el alcalde Baltazar Martínez pidió el apoyo de la comunidad y aseguró que ya había un operativo desplegado para su localización. “Se ha implementado protocolos de acción como rondines, filtros de seguridad y el uso de la videovigilancia con la Policía Municipal y en coordinación de otras fuerzas policiales”, señaló el edil.

Las últimas imágenes del automóvil blanco fueron captadas alrededor de las 18:00 horas del jueves 18 de julio por una cámara en las calles Zaragoza e Hidalgo, después de ese punto ya no se le vio más. Incluso la Primaria General Ignacio Zaragoza condenó el crimen y negocios de comercio de la zona han pedido a las autoridades su intervención. Fue durante la madrugada del 19 de julio cuando se aseguró el vehículo y se halló el cuerpo de la menor.

Durante la madrugada de este 19 de julio, habitantes de Cerralvo hicieron una caminata con veladoras para pedir justicia por la menor asesinada. Los manifestantes acudieron al Palacio Municipal para exigir un castigo para el presunto feminicida que ya fue detenido por autoridades, además de ser asegurado el automóvil blanco.

Seguir leyendo:

Jade Guadalupe habría cumplido 18 años hoy, su familia exige justicia a 4 años de su muerte

Paola y Debanhi, ¿qué tienen en común los dos feminicidios que han indignado a México?

Justicia para Jimena: joven de 18 años saca a pasear a su perrito y horas después aparece sin vida en NL

Marilu Trejo, familiar de Daniela, dedicó unas palabras para la menor, quien fue localizada sin vida horas después de levantar el reporte por desaparición el 18 de julio. En una breve publicación, donde se observa a la niña con unas alas de ángel, se lee el siguiente mensaje.

Daniela Trejo fue secuestrada el pasado 18 de julio

Foto: FGE

"Tu partida duele y duele muchísimo te vi crecer desde que llegaste. Aquí y tú mami te llevaba al trabajo con ella por que no tenía con quien dejarte pero desgraciadamente no en todos los trabajos permiten que lleves a tus hijos. Yo se por todo lo que a pasado tú mami la vida no a sido nada fácil para ella y aún está aquí de pie echándole ganas sin fuerzas de seguir y la verdad no sé cómo vaya a poder seguir sin ti su única y fiel compañera siempre andaban juntas te vamos a extrañar mucho princesa descansa en paz DANIELA TREJO SERNA", se lee en la publicación