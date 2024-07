Jalisco: mantienen vigilancia en la red de drenaje de Coyula, los niveles de explosividad siguen bajos

Suman casi 15 días desde los primeros reportes de olor a gasolina, es en la zona de Coyula, municipio de Tonalá, donde ya el riesgo de explosividad redujo de 2 a 3 por ciento, luego de la filtración de hidrocarburos a la red de drenaje proveniente de una gasolinera ubicada en la calle Juárez e Hidalgo, informó la dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio.

Según el reporte de la autoridad, los tanques de la estación de servicio fueron vaciados para evitar más filtraciones, sin embargo, en la zona aún se aprecia las tapas de las alcantarillas levantadas acompañados de tubos de PVC que funcionan como ductos respiradores para evitar la acumulación de gases.

Sigue leyendo:

En Tlajomulco sigue búsqueda de Paty, adulta mayor, jalada por la corriente de agua

¡Justicia para Ana Patricia! Localizan sin vida a estudiante de la UDG dentro de su casa

Las autoridades atendieron los reportes de los ciudadanos. FOTO: Mayeli Mariscal.

Vecinos señalaron que aún están preocupados, en tanto algunos comerciantes reabrieron sus negocios luego de casi una semana cerrados para evitar riesgos.

“El lunes y martes, en la semana semana pasada si cerramos lunes martes y miércoles (…) no me ha tocado ver a nadie de la gasolinera, a pesar de qué son clientes, y tampoco he tenido la oportunidad de platicar con ellos y si nos ha afectado económicamente, tengo muchos clientes que vienen de los alrededores y ahorita está solo”, mencionó la señora Martha Barba, propietaria de un local de desayunos.

Bomberos de Tonalá y el estado, mantienen el monitoreo y limpieza de la red de drenaje de la zona, en tanto que especialistas de la Universidad de Guadalajara están concluyendo un estudio para identificar el impacto ambiental y en la red de Coyula y sus alrededores.

Los bomberos acudieron a la zona para evitar riesgos. FOTO: Mayeli Mariscal.

Evacúan a más de 200 personas por fuga de combustible

Alrededor de las 6:00 horas de este viernes, se detectó una fuga de combustible en un ducto de Pemex que derivó en la evacuación de al menos 207 habitantes de la colonia La Mezquitera, en el municipio de Zapotlanejo en Jalisco.

Hasta ahora, aun continúan con los trabajos para contener la importante fuga en el ducto y participan elementos del área técnica de Pemex además de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos así como municipales.

Mantuvieron los protocolos para evitar afectaciones contra los ciudadanos. FOTO: Mayeli mariscal.

De acuerdo con las autoridades, no se han repirtado personas afectadas ni en su integridad física ni tampoco en su patrimonio.

Las autoridades del municipio de Zapotlanejo habilitaron la Casa de la Cultura y la Casa del Adulto Mayor como refugios temporales para las personas evacuadas.

Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), suspendió el suministro de energía eléctrica en la zona a manera de prevención, esta suspensión se dará mientras se lleven a cabo los trabajos de supresión de la fuga.