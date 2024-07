“¿Por qué no fui por ti?”: Supuesto novio de Paola Andrea revela últimos mensajes con la joven

El caso del feminicidio de Paola Andrea se volvió viral, debido a las inconsistencias encontradas en el hecho y el transcurso de la investigación. El cuerpo de la joven de 23 años fue encontrado el jueves 11 de julio en el ejido Islas Agrarias, una zona rural del municipio de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con datos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) la causa de muerte de la joven de 23 años fue asfixia por estrangulamiento, pero durante el tiempo en el que estuvo desaparecida hubo varios indicios que aún generan dudas.

Ante los hechos, se volvió viral una captura de pantalla que supuestamente habría revelado el novio de la joven, identificado como Sergio Constante, en el que se ve como comparten actualizaciones de los planes que la joven estaba realizando, el algún punto, ella le pide a él que la recoja, sin embargo, él no acudió al llamado.

Esta captura es acompañada por un texto en el que se arrepiente de no haber ido, y asegura que Paola era una mujer muy dedicada a sus estudios universitarios, además aprovecha para decir que ella era la mejor mujer que conoció en su vida,

“Por que chingados no fui por ti???? Por qué? Me duele todo esto que te pasó se que no te merecías nada de esto, D.E.P nos vemos en otra vida mi niña hermosa un beso hasta el cielo. Te quiero y te amo un chingo me harás un chingo de falta, ya no podré ver tus ojitos, tu sonrisa, tu carisma, te amo.

Por qué te arrebataron de mi vida, tenías muchos planes a futuro, cómo te veía como te frustrabas como te desesperabas por tus tareas por tu uni po todo, por qué? Por qué diossss por qué te llevas a gente buena de mi vida que nada malo hacían sé que te verá, te soñaré no te olvidaré por nada del en el mundo eres la mejor mujer que he visto en mi vida, no tengo palabras para decirte y verte por última vez y darte un beso un abrazo lindo elogio lo eras todo para mí, hoy se va una parte de mi vida y tú te la llevaste no puedo con esto me duele saber que te encontraron así, tú no merecías eso que te hicieron o lo que sucedió, te amo cuídate nos vemos pronto”, se lee en la imagen