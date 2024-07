En medio de disputas legales, confirman despido de los hijos del gobernador Rocha en la UAS

En medio del conflicto legal en la Universidad Autónoma de Sinaloa, los hijos del gobernador Rubén Rocha Moya, Eneyda y Ricardo, quienes trabajaban en la misma institución, fueron despedidos. Fue el propio mandatario estatal quien confirmó el despido de Ricardo del área de Innovación de Eneyda quien impartía clases en informática.

En conferencia Semanera, dijo que ello no será motivo de negociación con las autoridades universitarias. “Pueden decir que no hacían nada, que eran aviadores, pueden decir todo lo que gusten y quieran… ¿pero ¿qué tienen que hacer? Es probarlo”, retó el gobernador.

El mandatario estatal reiteró si bien acudirá a dicha reunión, él será claro en detallar que los acusados se niegan a rendir cuentas ante el Poder Judicial, en lugar de aprovechar para demostrar su inocencia, ya que el diálogo ha sido permanente, sin embargo, el punto medular es la negativa a la rendición de cuentas por parte de ellos.

"¿Qué es lo que está pasando ahí? Son procesos, ¿qué los estamos persiguiendo? No, claro los persigue la ley, la justicia, eso si los persigue, porque incluso usan todas las formas dilatorias para no presentarse ante el juez, a ver, ¿si no tienen nada, para qué pierden tiempo? Porque no fueron a decirle al Fiscal, no hay nada que comprobar, a ver Fiscalía, compruébalo, pero para que se los diga la Fiscalía tiene que haber juicio y ellos no quieren, no van, para que la Fiscalía les diga, se los tiene que decir formalmente a quienes están vinculados a proceso y se inicia el juicio", explicó el Gobernador.