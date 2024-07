AMLO señala que oposición ha actuado de manera responsable: "no se ha cruzado la frontera del insulto"

“En México los adversarios nuestros han actuado de manera responsable. No ha pasado de insultos”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que la oposición no ha llegado a casos extremos como la violencia para manifestarse y enfatizó que polarización no es violencia.

“La mayoría son muy inteligentes (…) En México los adversarios nuestros han actuado de manera responsable. No ha pasado de insultos, no se ha cruzado la frontera del insulto, en el caso extremo, a la violencia física, por eso debemos de estar orgullosos y reconocerle también eso a nuestros adversarios, yo se los reconozco mucho.

Reconoció que la oposición no haya llegado a la violencia. Foto: Presidencia

“Pero algunos no tan racionales, más llevados por el dogmatismo, por el fanatismo, que existe, no solo en la derecha, también en la izquierda”, apuntó en su conferencia de prensa.

López Obrador criticó que sus opositores argumentaron que México estaba polarizado, aunque con el resultado de la elección del 2 de junio, se demostró lo contrario.

“En el caso de México agarraron ese discurso nuestros adversarios para decir 'están polarizados', no, fue propaganda porque no hubo polarización en las elecciones ¿Cómo que hay polarización? sí no viene al caso. No estaría mal para que quede claro. ¿Por qué no pones el mapa de México de cómo fue el resultado? ¿En dónde no ganó la presidenta electa? Solo en Aguascalientes”, dijo.

“¿Dónde está la polarización si hay 32 entidades y se pierde en una, pues sólo en la imaginación y en la estrategia propagandística que utilizaron que resultó fallida. Polarización no es violencia”, expresó.

