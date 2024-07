AMLO: reprobable el ataque contra Donald Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que el ataque contra el exmandatario estadounidense Donald Trump, es “reprobable” porque la violencia “enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza”. En la Mañanera, descartó que ese acto de violencia tenga un impacto para México.

A pregunta expresa sobre los hechos ocurridos el sábado en Pensilvania, Estados Unidos, donde un hombre de 20 disparó contra el republicano, López Obrador manifestó que “es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar. La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia, al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza”.

“Además, es muy inhumana porque en política podemos ser adversarios pero no enemigos y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Por eso condenamos este hecho y sí fuimos los primeros en manifestar”, recalcó.

El titular del Ejecutivo federal recalcó que en las elecciones “tienen que ser los ciudadanos los que de manera libre, en paz, decidan quién debe de gobernarlos”.

"No, afortunadamente no se asesinó al presidente, al expresidente Trump, eso a lo mejor sí nos hubiese afectado, hubiese generado mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo, pues es algo aterrador y de mucho impacto, es una convulsión", acotó.

López Obrador recordó que en México, en 1994, con el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, “había mucha tristeza en el país y miedo, mucha incertidumbre”. Indicó que el asesinato de un dirigente tiene impacto en la vida de un país.

“Desde luego en la relación política, en la vida pública de cualquier país y tiene una trascendencia también mundial”, apuntó.

El presidente López Obrador dijo que en la Unión Americana han vivido varios ataques contra sus dirigentes.

“En Estados Unidos ya sucedió lo de un atentado al presidente Reagan y algo mucho, mucho, muy lamentable, el asesinato del presidente Kennedy, también de su hermano; del asesinato del gran dirigente social Martin Luther King. Ojalá y eso se aleje”, remarcó.

Ley�� nuevamente el mensaje que publicó el sábado en sus rede sociales que decía “Sea como sea reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana”. Refirió que durante la gira de fin de semana la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, recibió la informar en su celular sobre el ataque contra Donald Trump.

AMLO: Colosio es expediente abierto

“Es un expediente abierto”, el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que le corresponderá al próximo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo, aclarar lo que realmente sucedió en 1994.

“Es un asunto que debe de tratarse, es un expediente abierto, pero creo que va a corresponder a la próxima administración, al próximo gobierno dejar sin sospecha lo sucedido, aclarar lo que realmente pasó”, aseguró.

López Obrador consideró que ayudaría en el caso si el Poder Judicial resuelve la apelación de la FGR sobre la orden de aprehensión del segundo tirador en el asesinato de Colosio.

“Creo que ayudaría mucho el que el Poder Judicial resolviera sobre la apelación que hizo la Fiscalía acerca de la orden de aprehensión del segundo tirador en el asesinato de Colosio, sin que esto signifique que ya es culpable, sino que si la fiscalía hizo toda una investigación y aparece en esa investigación de que hubo un segundo tirador y que trabajaba en el Cisen, en el centro de espionaje del gobierno y que, según la acusación de la fiscalía, fue a rescatar a este segundo tirador García Luna”, expresó.

