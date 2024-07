"Yo fui a buscar a mi criatura": madre buscadora explota contra la Semefo por guardar el cadáver de su hijo por 8 meses

Una madre buscadora explotó contra los Servicios Periciales y Médicos Forenses (Semefo) al señalarlos de no haber entregado el cuerpo de su hijo fallecido y asegurar que su cadáver permaneció ocho meses en la morgue sin que hubieran realizado los trámites necesarios para entregarlo a sus familiares, a pesar de haber solicitado su identificación en reiteradas ocasiones.

Durante las mesas de trabajo de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento de la Crisis Financiera del Issstezac, en el Congreso del Estado de Zacatecas, la mujer lamentó entre sollozos que las autoridades no la hayan apoyado durante los momentos de crisis que vivió, luego de que su hijo desapareciera desde el pasado noviembre de 2023.

Madre buscadora explota contra la Semefo

«La pi**** Semefo (...) y eso porque yo fui a buscar a mi criatura... ¡duró ocho meses ahí en la Semefo! ¡iba yo preguntaba y preguntaba y preguntaba por mi niño y nunca me daban razón de mi hijo, cuando mi hijo llegó el mismo mes que desapareció! (...) ¡tenían ADN, tenían teléfono, tenían dirección y nunca me llamaron!», reclama la madre.

Aseguró que su desesperación la orilló a intentar localizar al gobernador del estado, a quien no pudo contactar en ningún momento. Entre sus estridentes reclamaciones que realizó en el recinto legislativo, confesó que la desaparición de su hijo la obligó a recurrir a medicamento controlado para estabilizar su estado de salud.

"Ahí estuvo mi niño, me lo mataron. Mi hijo no se drogaba, él trabajaba decentemente, ¿por qué se portan así? ¿a cuántas madres buscadoras nos traen por ahí, arriesgando también su vida?, ustedes no hacen nada, no les deseo lo que estoy diciendo ahorita por mi hijo", exclamó la madre.

La mujer dio a conocer que su yerno también se encuentra desaparecido desde hace dos años, situación en la que no ha recibido el apoyo de las autoridades del estado. Así mismo, dio a conocer que, debido a su situación económica, ha intentado buscar apoyo en las calles en compañía de sus dos nietas menores de edad.

