AMLO: PAN y PRI debe regresar a sus orígenes

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los partidos de oposición, PAN y PRI deben regresar a sus orígenes. Ante el proceso de renovación de sus dirigencias que enfrentan los dos institutos políticos, dijo que es importante que hagan un análisis y una autocrítica.

“Y si pueden, aunque no es fácil pues que definan su perfil. No es fácil porque como perdieron ideales y principios pues ya todo lo que los une son los intereses. Luego pasaron a formar parte de una comedia en donde ellos recibían órdenes, al final de cuentas no eran los dirigentes del PRI y PAN los que decidían sino que eran los potentados, esto último fue extremo, donde el gerente del bloque conservador era Claudio X. González”, expresó.