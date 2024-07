"En México es tiempo de mujeres", responde Claudia Sheibaum a pregunta de reportera de Grecia

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, fue cuestionada esta mañana por una reportera de Grecia acerca de lo que para ella representa el haberse convertido en la primera mandataria en gobernar México, a lo que respondió que es un símbolo para todo el continente.

Así lo expresó la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México durante la conferencia de prensa que ofreció esta mañana en la casa de transición, en donde informó que el próximo Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República será Lázaro Cárdenas Batel, hijo del excandidato presidencial Lázaro Cárdenas y nieto del expresidente de México, Lázaro Cárdenas del Río.

"Es un gran privilegio, decimos que en México es tiempo de mujeres": Sheinbaum

"Yo he dicho que no llego sola, todas las mujeres mexicanas llegamos juntas·, declaró esta mañana Claudia Sheinbaum. FOTO: Especial

Esta mañana, una reportera del Newspapper de Atenas cuestionó en inglés a Claudia Sheinbaum sobre lo que significa para ella ser una mujer presidenta: "¿Qué significa ser una mujer presidenta para México, para Latinoamérica, para Europa y para todo el mundo? Creo que es algo importante", cuestionó la reportera.

Instante en el que Sheinbaum respondió que es un gran privilegio, "decimos que en México es tiempo de mujeres":

"Es un símbolo para nuestro continente el ser una mujer que llega a la Presidencia de México. Es un símbolo para todo el mundo que en un país como México -que durante 200 años de República no había tenido una mujer como presidenta, por primera vez en 200 años vayamos a tener una mujer presidenta", externó Claudia Sheinbaum.

"Yo he dicho que no llego sola", continuó; "todas las mujeres mexicanas llegamos juntas. Y como presidenta no solo tengo que ser una mujer en la Presidencia, sino también lograr la agenda de las mujeres en México: en contra de la violencia y por nuestros derechos", concluyó la virtual presidenta electa de México.