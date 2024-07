CODH logra la segunda amnistía para una mujer privada de su libertad en Edomex

Luego de ser beneficiada por una amnistía promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Antonia "N", de 28 años de edad, salió del Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Neza-Bordo, donde se encontraba cumpliendo una condena de 12 años de cárcel.

Se trata de la segunda amnistía que consigue la CODHEM para una mujer, durante este 2024, en el marco de los trabajos del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Edomex, en el que también participan, la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal, el Poder Judicial del Edomex, la Fiscalía Estatal, la Secretaría de Seguridad y la Legislatura local.

¿Por qué estuvo presa Antonia "N" por más de un año?

La Comisión de Derechos Humanos del Edomex informó que Antonia fue sentenciada por el delito de lesiones agravadas, acusada por su exesposo de provocar la caída de una de sus hijas, de las escaleras.

"Este sujeto durante años ejerció violencia física, económica, patrimonial, psicológica y sexual en su contra", dijo en contra su expareja.

Destacó que cuando Antonia fue acusada y sentenciada, las autoridades no tomaron en cuenta diversos factores, como las condiciones de pobreza en que vivió, la falta de oportunidades educativas y la violencia por parte de su pareja, entre otras; aunado a que su defensa no aportó las pruebas necesarias de su inocencia y omitió observar que no fue correcta la clasificación de las lesiones por parte de la médica legista que certificó a la niña.

Obtienen 16 respuestas favorables de amnistía

La presidenta de la CODHEM, Myrna García Morón, explicó que al momento se han obtenido 16 respuestas favorables a los pronunciamientos presentados por la Comisión, que suman más de 337 años perdonados por el Estado, ya que este beneficio significa el perdón y olvido de las sentencias establecidas.

“Tenemos a muchas personas que, debido a una falta técnica, desde el punto de vista material de una buena defensa, han tenido que pasar procesos y cumplir sentencias. Esta es una ley -de Amnistía- muy reparadora, recompone el tejido social, da nuevas oportunidades y logra lo que vimos”.

Perdonan a Antonia 10 años y 3 meses de condena

El análisis hecho por el personal de la CODHEM tomó en cuenta todas las condiciones que pusieron en mayor vulnerabilidad e indefensión a la mujer, pero que no fueron consideradas durante el proceso legal en su contra, por lo que tuvo que pasar un año 9 meses en el penal de Neza-Bordo; y gracias a la amnistía le fueron perdonados 10 años y 3 meses de condena.

“Ahora puede disfrutar su vida con su familia, en total libertad”.

La funcionaria de CODHEM señaló que historia de Antonia es similar a la de otras mujeres que a pesar de sus esfuerzos por mejorar su calidad de vida no reciben las oportunidades necesarias; su contexto de vida refleja las carencias que enfrentó, ya que trabajó desde niña vendiendo tamales y fue víctima de una agresión sexual cuando aún era menor de edad.

Exesposo de Antonio había denunciado a Antonia injustamente

A los 17 años, Antonia inició una relación con un hombre de 31 años quien la convenció de irse a Puebla, pero no le dijo que estaba casado y tenía tres hijas, a las que ella tuvo que cuidar y mantener. Con este individuo, tuvo una hija.

Derivado de la violencia ejercida en su contra, Antonia se separó del sujeto, quien demandó la guarda y custodia de la hija de ambos, incluso la amenazó para que firmara los documentos del juzgado o la acusaría de haber aventado a una de sus hijas de las escaleras, porque quería matarla, delito por el que finalmente fue detenida y sentenciada.

Myrna García Morón reconoció el trabajo de las autoridades involucradas para la obtención de dicha amnistía; y aseguró que se dará seguimiento puntual y acompañamiento a Antonia ahora que está en libertad.

