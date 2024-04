Avanza en comisiones de Diputados reforma a Ley de Amnistía

Con 19 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones, los integrantes de la Comisión de Justicia aprobaron la minuta con proyecto de decreto de la Ley de Amnistía con el que el Presidente de la República pueda dar amnistía de manera directa a las personas que hayan incurrido en cualquier delito, incluso si son graves.

De esta manera, el jefe del ejecutivo federal podrá otorgar la amnistía a personas que, incurran en delitos graves como delincuencia organizada, secuestro, relacionados con armas, violación, feminicidio, trata de personas, desaparición forzada y demás delitos.

Sigue leyendo:

En Cámara de Diputados dan por "muertas" iniciativas constitucionales de AMLO

Enrique Sosa, del PAN, acusó a la bancada de Morena de darle facultades plenipotenciarias al jefe del ejecutivo federal, y calificó de una locura, esta decisión en la amplían la capacidad de amnistía, y quitan cualquier procedimiento para indultar a delincuentes con tal de buscar una presunta verdad en la indagatoria de un hecho delictuoso.

María de Lourdes Macías, del Partido Verde, pidió a los legisladores del PAN, PRI y PRD, votar a favor de esta propuesta porque favorece al pueblo de México, al tener la posibilidad de conocer la verdad de los hechos que han lastimado al país, como la Tragedia de Tlatelolco, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa o el magnicidio de Luis Donaldo Colosio.

“Yo creo que esto va a disminuir la impunidad. No vamos a tener más homicidios como el de Luis Donaldo Colosio, porque alguien va a hablar; no vamos a tener más una explosión del 22 de abril, cuando a mí me dijeron los ingenieros que una casa olía a gasolina, porque ahí había un nacimiento de gasolina, que enterraron con la impunidad y la burla a los muertos del 22 de abril”, expresó.