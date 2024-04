En Cámara de Diputados dan por "muertas" iniciativas constitucionales de AMLO

A siete días de que culmine el último periodo de sesiones de la 65 Legislatura en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, dio por "muertas" las iniciativas constitucionales que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero.

En conferencia de medios, Romero Herrera señaló que además de este miércoles, van a sesionar lunes y martes, y que no se prevé un periodo extraordinario, comentó que ya habían dicho que no iban a avanzar, pero, además acotó, el grupo parlamentario de Morena, no mostró su interés real por sacar adelante las propuestas del ejecutivo federal como lo hizo con el tema de las pensiones.

“Yo creo que por lo menos para esta 65 Legislatura, sí, sin duda, y no con un afán mortuorio, digo, con claridad aritmética, cronológica es prácticamente imposible, pero además que no sea sorpresa, pues lo venimos diciendo desde un principio, es notorio cuando la mayoría quiere sacar express las cosas, como Afores, como Amparo, cómo Amnistía, y también es muy notorio cuando no”, dijo.

El también coordinador del PAN en la Cámara Baja, indicó que estas iniciativas, así como las del ejecutivo federal serán eliminadas, debido a una modificación a la Ley Orgánica, que llevaron a cabo en la presente legislatura, todos los grupos parlamentarios.

"En esta legislatura, la 65, hicimos una modificación a nuestra ley orgánica para que, literalmente, las iniciativas y los dictámenes tienen vigencia dentro de su legislatura, por lo tanto, contestarte de manera categórica es que si concluirán su vigencia, ni siquiera tuvieron un dictamen, luego los dictámenes tienen 45 días de vida, u otros 45, es decir 90, si les concede la Mesa Directiva, aquí ni a dictamen llegaron", comentó.

Precisó que las propuestas, quedan en el papel, por si Morena las quiere retomar después, aunque primero la tienen que volver a presentar para cumplir con todo el proceso legislativo.

¿Qué pasará con la jornada de 40 horas?

Sobre la iniciativa de Ley para reducir la jornada laboral de 40 a 48 horas, el diputado federal panista afirmó que, quienes no quieren que sea aprobada son los del grupo parlamentario mayoritario, pero si cambian de opinión, porque ya está lista la iniciativa, que la suban para el lunes.

Jorge Romero, indicó que algunas iniciativas, que todavía podrían pasar al pleno y ser aprobadas son las que tienen que ver con la del incremento del aguinaldo a 30 días, una Ley para ampliar el periodo de Paternidad y una conocida como La Ley Silla, la cual dijo, “aunque suene burla, aunque no se pueda ni creer, le da derecho a los trabajadores en un determinado plazo a sentarse”.

