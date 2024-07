Atiende SEDESA la salud bucal de más de 184 mil niños de preescolar y primaria

Para prevenir enfermedades bucales a edad temprana, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) implementó un programa con 530 odontólogos que recorrieron 703 escuelas de nivel preescolar y primaria en la Ciudad de México. Durante estos recorridos, los especialistas realizaron un millón 574 mil 226 actividades preventivas de salud bucal en escuelas públicas de la capital, con las cuales se atendieron a 184 mil 503 niños de nivel preescolar y primaria de manera gratuita.

Al respecto, el responsable estatal de Salud Bucal de la Ciudad de México, Luis Antonio Rodríguez Rosas, explicó que los especialistas realizaron diversos procedimientos y pláticas informativas para evitar daños bucales en los menores.

“Llevamos a los niños y las niñas tratamientos preventivos como la colocación de barniz de flúor y pláticas sobre el cuidado de salud bucal hasta sus escuelas. Otras actividades que realizamos en Promoción y Prevención son las técnicas de cepillado, uso del hilo dental y la detección de la placa dentobacteriana. Estas acciones se hacen cuatro veces durante el ciclo escolar y son totalmente gratuitas”, mencionó.

Asimismo, detalló que 166 mil 485 acciones preventivas corresponden al nivel preescolar, y un millón 407 mil 741 a primarias. Destacó que en los centros educativos también se llevan a cabo procedimientos clínicos preventivos y curativos, con el fin de que en un lapso de dos a tres años las escuelas se acrediten como promotoras de salud bucal y libre de caries.

Los menores recibieron atención preventiva y curativa

“Los odontólogos de las 16 jurisdicciones sanitarias acuden a diferentes escuelas de la Ciudad de México y revisan minuciosamente a los pequeños, dándoles la confianza para que se dejen revisar la dentadura, ya que muchos niños muestran miedo o dudan en ser revisados”, dijo.

Manifestó que durante las visitas se recomienda a los alumnos, cepillarse los dientes después de consumir los alimentos, es decir, tres veces al día; no consumir muchos azúcares y asistir al odontólogo dos veces por año para que sean revisados. Finalmente, recomendó a la población en general acudir a la unidad de salud más cercana de su casa para recibir atención preventiva en salud bucal, como el uso adecuado del hilo dental, instrucción de técnica de cepillado y detección de la placa dentobacteriana de manera gratuita

Los profesionales en la salud bucal realizaron jornadas de prevención

Consejos de salud bucal infantil

El cuidado dental desde la infancia no solo promueve una sonrisa hermosa, sino que también sienta las bases para una vida adulta saludable, con una serie de consejos puedes buscar que los dientes de tus hijos se mantengan fuertes y saludables. El cuidado bucal debe empezar antes de que aparezcan los primeros dientes, limpia las encías de tu bebé con un paño suave y húmedo después de cada comida. Este sencillo hábito ayuda a eliminar bacterias y prepara el camino para el cuidado dental futuro.

Más de 184 mil menores fueron atendidos

Cuando aparezca el primer diente, comienza a cepillarlo dos veces al día con un cepillo de cerdas suaves y una pasta dental con flúor, adecuada para la edad de tu hijo, asegúrate de usar una cantidad del tamaño de un grano de arroz para evitar el exceso de flúor. Enseña a tus hijos a cepillar los dientes con movimientos suaves y circulares, cubriendo todas las superficies, el cepillado debe durar al menos dos minutos, a medida que tu hijo crece, enséñale la técnica adecuada y explícale la importancia de cepillar todas las áreas de la boca, así como usar hilo dental.

