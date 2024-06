Mis hijos no me van a representar al acabar mi sexenio, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que cuando termine su mandato se tome la bandera del denominado “Obradorismo”. Incluso, dijo que sus hijos mayores no lo van a representar, pero serán libres de ocupar un cargo, “no voy a tener representante, y sólo atendería yo un llamado de mi Presidenta”.



En la conferencia de prensa matutina, reveló que les pidió a los vástagos aclarar cualquier calumnia. Tras reconocer el apoyo que ha tenido de su familia, López Obrador dijo que “yo les he pedido a mis hijos que no dejen de aclarar todas las calumnias que han aparecido, que se pongan los tres (mayores) para escribir quiénes son, qué han hecho, porque les ha tocado padecer mucho en el tiempo de la oposición, sobre todo a los grandes, era muy difícil”.

Recordó que el acuerdo que tenían en que mientras fuera presidente no estarían en puestos públicos. “Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo, y como son honrados, porque así fueron educados por la finada mamá y el papá van a sacar un documento, yo se los sugerí, no dejen nada pendiente y aguanten, aguanten porque cuando se lucha por una causa justa, siempre se padece, se sufre, es la cuota de humillación a la que hago referencia que se tiene que pagar”, afirmó.



-Presidente, pero en su caso, si sus hijos así lo deciden, ¿podría seguir el Lopezobradorismo?, se le cuestionó.

- No, yo ya termino, y lo que va a ver hacia adelante es la continuación con los cambios que, naturalmente, se van a producir de la transformación que iniciamos millones de mujeres, acotó.

El presidente comentó que sus hijos son “libres si deciden seguir participando, lo van a hacer, pero no me van a representar, porque yo ya concluyo y no voy a tener representante, y sólo atendería yo un llamado de mi Presidenta”.

Enfatizó que “nada de que yo conformo el movimiento Obradorista, porque yo soy amigo de Andrés Manuel, yo conformo el movimiento Obradorista porque yo luché junto a él desde el inicio, yo conformo el movimiento Obradorista porque soy hijo de Andrés Manuel. No, no, eso no. Es más, no quiero, repito, nombres de calles, no quiero monos, ¿cómo se llama eso? Estatuas”.