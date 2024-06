AMLO reconoce que reforma al Poder Judicial genera "nerviosismo": "la justicia está por encima de los mercados"

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por iniciar la discusión de la reforma al Poder Judicial —que forma parte del paquete de reformas denominado Plan C— ya que consideró que hay tiempo de aprobarse en lo que restará de su gobierno pese al nerviosismo que provoque en los mercados financieros, “la justicia está por encima de los mercado”.

Descartó que esta discusión afecte la transición que encabezará Claudia Sheinbaum, candidata que ganó la elección presidencial. En la conferencia de prensa matutina, incluso aprovechó para mandar un mensaje a los promotores del nerviosismo. Adelantó que en la mañanera y en los medios públicos podrían exponerse los perfiles para la renovación del Poder Judicial.

En su reflexión sobre el proceso para limpiar la corrupción en el Poder Judicial, nuevamente señaló que “fracasé, de cuatro (ministros) que salieron, dos se fueron con el bloque conservador a seguir sirviendo a la mafia del poder”.

-Presidente, ¿pero si se saca esta reforma a cualquier costo, financieramente hablando, si esto va a tener nerviosismo en los mercados puede generar un impacto”; se le planteó.

-Es que la justicia está por encima de los mercados, acotó.

López Obrador manifestó que “es como cuando se tiene que optar entre derecho o justicia, o cuando tienes que optar entre progreso o esclavitud. Son cosas de definición, más la gente quiere eso, yo entiendo las cúpulas, de manera irracional y diría convenenciera, porque podría usar hasta otra palabra más fuerte, pero no piensa en el país, a veces se obnubilan, una especie de ceguera”.



-¿Podría salir todavía en este gobierno, presidente?, se le preguntó momentos antes.

-Sí, sí, sí, porque ya debería de empezar a hablarse.

El presidente señaló que “no estén pensando, primero un consejo a los promotores del nerviosismo, porque no es mano invisible del mercado, que le piensen, porque es conveniente para el país, que no olviden que si nos ha ido bien y les ha ido bien a ellos es porque no se ha permitido la corrupción y porque México es un país que mantiene invariable su respeto a la Constitución, a las leyes, no hay expropiaciones”. Dijo que el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en todo el mundo con relación al dólar.

“Llegó en la pandemia a 25 pesos y ayer ni siquiera llegó a 18 (pesos) estamos hablando de 7 pesos menos, claro que ya nos estábamos acostumbrando a 16.60 pesos y bueno que pasa, es lo que tiene que ver con los mercados pero sin siquiera es algo general es porque hubieron elecciones”, acotó. Comentó que por ese motivo después de la elección del 2 de junio, subió el dólar.

