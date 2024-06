Tecámac inicia jornadas de esterilización totalmente gratis en junio

Para evitar la proliferación de perros y gatos en el municipio, así como promover el cuidado responsable de las mascotas, este mes de junio, la Unidad de Control de Bienestar Animal de Tecámac, Estado de México realiza esterilizaciones gratuitas de perros y gatos en diferentes comunidades de la demarcación.

La alcaldesa Rocío Miguel Hernández señaló que su administración promueve este tipo de campañas, que benefician la salud de la población en general y evitan el incremento de perros y gatos sin dueño en las calles de la demarcación.

Jornadas totalmente gratuitas en Tecámac Foto: Especial

Sigue leyendo:

Eruviel Ávila propone por ley programas de esterilización animal

Gobierno de Metepec brinda apoyo a la familia del joven atacado por perros salvajes

Las jornadas de esterilización arrancaron este martes 4 de junio, en el arcotecho de la calle Venecia junto a la Casa del Adulto Mayor en el conjunto habitacional Villa del Real en donde se entregaron 90 fichas, para que los vecinos pudieran llevar a sus perros y gatos; y continuaron este miércoles en la comunidad de Citlalcoatl.

¿En qué lugares se llevara a cabo la jornada de esterilización?

La presidenta municipal informó que se tiene programado llevar las jornadas a las comunidades de los Héroes Sección Bosques el 6 de junio; a parque Malawi en Urbi Villa del Campo el 11 de junio; a Héroes Sección Jardines el 12 y a Real del Sol el 13.

En Tecámac Centro se estará atendiendo a las mascotas el 18 del mes, en la quinta Sección Héroes el 19; en Paseo de Tecámac el 20; en los Héroes Sexta Sección el 25; en Geo Sierra Hermosa el 26; y las jornadas finalizará el día 27 en Atlautenco.

Se recibirán a gatos y perros en el municipio mexiquense Foto: Archivo

Los ciudadanos que por algún motivo no puedan acudir a las jornadas de esterilización, pueden llevar a sus mascotas a las instalaciones de la Unidad de Control de Bienestar Animal ubicado en Santa María Ozumbilla, para puedan ser operadas de acuerdo con las fechas que se tenga disponibilidad.

Precisó que, además de las esterilizaciones, la unidad proporciona servicios de consultas veterinarias básicas, desparasitación y aplicación gratuita de la vacuna antirrábica para perros y gatos.

Las mascotas deben de tener un ayuno de comida de 12 horas y de agua de 8 horas, no estar en celo, no estar gestando, sin lesiones, no estar anémicos y que ser menores de cinco meses y no mayores de seis años; para poder ser esterilizadas.

DRV