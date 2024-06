México negocia con EU para no triangular deportaciones de migrantes

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador negocia con Estados Unidos para que no triangule con México deportaciones de migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades, y que estas sean directas a cada país, luego de la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden que restringe el asilo en ese país.

La negociación del acuerdo fue revelada este miércoles por López Obrador en su mañanera en Palacio Nacional, al ser cuestionado por la prensa si México regresará a sus países a los migrantes que reciba deportados por Estados Unidos.

Sigue leyendo:

AMLO: oposición se llevó "zarandeada" el 2 de junio por falta de proyecto

INE: PREP garantiza certeza y legitimidad en los resultados del 2 de junio

“Es que estamos buscando que lleguen a un acuerdo de que si ellos toman una decisión de deportar lo hagan directo, y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo porque llegan a México y luego… nosotros no tenemos problema, nosotros los tratamos muy bien a los migrantes, a todos, pero por qué triangular, por qué no el acuerdo directo y así en otros casos”, respondió.

Biden presentó una orden ejecutiva para restringir el acceso de asilo a los migrantes

FOTO: Especial



El pasado martes, Biden presentó una orden ejecutiva que restringe a los migrantes presentar solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México cuando haya un aumento excesivo de los cruces.

Organizaciones como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresaron este miércoles su profunda preocupación por las nuevas medidas en materia de asilo anunciadas hoy por Estados Unidos, señalando que “limitan severamente el derecho a solicitar asilo en el país”.

Sin embargo, ante dicho escenario, López Obrador dijo que “de todas formas nosotros cooperamos y ayudamos al presidente Biden”, con quien habló un día antes vía telefónica sobre migración, mismo día que presentó la orden ejecutiva.

AMLO sostiene llamada con Biden tras orden ejecutiva

-¿El incremento de las deportaciones de EU como consecuencia no pone en aprietos a México de este lado de la frontera? -preguntó la prensa.

López Obrador aseguró estar en estrecha comunicación con EU para atender el tema migratorio

FOTO: Especial



“No, no porque nosotros hemos ayudado y se tiene muy buenas relaciones con gobiernos que no han logrado, sobre todo porque no ha habido la voluntad, lo digo cariñosamente, de parte del gobierno de EU de que se llegue a un buen arreglo con Cuba, por ejemplo, y ese buen arreglo con Cuba significa quitar el bloqueo ya. Entonces, pues eso afecta desde luego la economía, el bienestar en Cuba y eso lleva a que se incremente la migración. Entones, en tanto no hay ese arreglo nosotros ayudamos”, respondió.

Sobre la llamada con Biden, López Obrador dijo que fue respetuosa y amble, y además hablaron de “muchos temas” además de migración, por ejemplo, de la ayuda a Guatemala.

“Fue una muy buena conversación, hay dos temas que ahora voy a informarles, voy avanzando: uno relacionado con medidas que están tomando, aunque falta todo el proceso legal, acerca del asilo, que eso corresponde al gobierno de Estados Unidos, el asilo para quienes desean llegar y vivir y trabajar honradamente y salir adelante en Estados Unidos. Entonces, son medidas que están tomando.

“Lo otro, que es lo que a mí más me gustó, es que me informó de la autorización para crear tres nuevos puentes fronterizos en los límites de nuestros países, tres nuevos puentes fronterizos en Texas. Esto va a ayudar a la relación comercial”, dijo.

EDG