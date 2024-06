Lanzan programa para capacitar a 50 mil médicos sobre diabetes tipo 2

La Diabetes Tipo 2 se ha convertido en una de las preocupaciones más grandes de salud pública en México en los últimos años, afectando significativamente a la sociedad en general, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), más de 14.6 millones de mexicanos viven con esta enfermedad, colocando a México en el primer lugar en cuanto a la prevalencia de diabetes entre los países de la OCDE, tanto en casos diagnosticados como no diagnosticados.

Para abordar esta problemática, Lilly, una compañía especializada en soluciones médicas para el tratamiento de la diabetes, ha lanzado en México el programa de educación médica continua "Resiliencia Nacional Contra la Diabetes". Este programa tiene como objetivo capacitar a más de 50 mil médicos en el país, proporcionándoles una comprensión actualizada de la enfermedad y adoptando un enfoque integral centrado en el control del azúcar y el peso.

El programa busca capacitar al personal médico.

Crédito: Pexels

¿De qué va el programa?

El programa educativo ofrecerá a los médicos acceso constante a información actualizada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y la oportunidad de obtener puntos de certificación. Claudio Fiorentini, director médico ejecutivo de diabetes y obesidad en Lilly, asegura que el objetivo es reeducar a la comunidad médica sobre la Diabetes Tipo 2, comprendiendo nuevos enfoques sobre su origen, causas y estrategias.

Además, una encuesta de la Federación Internacional de Diabetes revela que el 56% de los entrevistados no fueron diagnosticados con diabetes hasta que presentaron una complicación, resaltando la urgente necesidad de mejorar la educación y comunicación en el manejo de esta enfermedad en México.

Busca mejorar la comunicación del manejo de la enfemedad.

Crédito: Pexels

¿Qué es la diabetes tipo 2?

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica en la que el cuerpo no produce suficiente insulina o no utiliza adecuadamente la insulina que produce. Cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina, los niveles de azúcar en la sangre aumentan, lo que puede provocar complicaciones graves.

La diabetes tipo 2 suele desarrollarse gradualmente a lo largo del tiempo y puede estar relacionada con factores genéticos, estilo de vida (como la dieta poco saludable, la falta de actividad física y el sobrepeso u obesidad) y otros factores de riesgo, como la edad y la etnia, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Asociación Americana de la Diabetes (ADA).