La felicitaron más que a mí, dice AMLO tras triunfo de Sheinbaum en elección presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador al externar su beneplácito de que otros presidentes, jefes de Estado y primeros ministros, felicitaron a Claudia Sheinbaum, quien obtuvo el mayor porcentaje de votación en la elección presidencial.Durante su conferencia de prensa, el tabasqueño dijo que “todos” la felicitaron, “más que a mí”.

“Me dio mucho gusto que ayer muchos jefes de estados, jefes de gobierno, primeros ministros, felicitaron a la virtual presidenta electa, a Claudia Sheinbaum. Todos, o sea, más que a mí, o sea, pero mucho más, de todas partes, de todos lados. No, no, no, no, no, no, no. ¡Arriba las mujeres!”, señaló.

Desde que se conoció que Sheinbaum Pardo obtuvo el mayor porcentaje de votación en la elección presidencial del 2 de junio, presidentes, jefes de Estado, y primeros ministros la felicitaron por su triunfo, entre ellos, Gustavo Petro y Justin Trudeau.

Uno de los primeros fue el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, seguido de otros mandatarios latinoamericanos. Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluso sostuvo una llamada telefónica con Claudia Sheinbaum.

