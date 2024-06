Con Ramírez de la O en gabinete de Claudia Sheinbaum se facilitará transición “sin crisis”: AMLO

Con Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda, en el próximo gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum facilitará que haya una transición de gobierno “sin crisis”, afirmó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera en Palacio Nacional, el tabasqueño aplaudió la decisión de la virtual ganadora de las elecciones presidenciales del pasado domingo sobre invita al actual secretario de Hacienda a formar parte de su gabinete.

Foto: Presidencia

“Va a estar un tiempo (con Sheinbaum), esto va a permitir facilitar la transición, que no suceda como pasaba antes, que en los cambios se presentaban crisis, eso no se avisora, no se ve, al contrario, se va a fortalecer aún más la economía de México”, dijo.

Dijo que Ramírez de la O ayudará a Sheinbaum a armar el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, sin que este provoque inestabilidad en las finanzas del país.

“Rogelio es un servidor público ejemplar, es un hombre con mucho prestigio en el mundo financiero que da mucha tranquilidad en lo económico”, resaltó.

AMLO: pocos pendientes para Claudia

Serán pocas las obras pendientes que se quedarán para el próximo gobierno, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa matutina, indicó que se entregarán 20 nuevos hospitales antes de que concluya su gobierno. En el caso de obras prioritarias como el Tren Maya, dijo que ya está funcionando aunque se presentaron algunos problemas y confió que en agosto este cerrando el circuito con todas las estaciones terminadas.

Al cuestionarle cuáles serán las tareas o proyectos que se van a dejar pendientes y si esto se va a comentar en sus reuniones, el presidente respondió que si hay algunas, pero son pocas.

"Sí, afortunadamente van a ser muy pocas las obras que van a quedar en procesos", acotó el presidente.

López Obrador señaló que en lo que resta de su gobierno se dedicará a concluir todas las obras.

“Por ejemplo, en materia de salud vamos a inaugurar en estos últimos meses un poco más, alrededor de 20 hospitales, muy grandes, del IMSS-Bienestar, del IMSS ordinario y del Issste, como 20, porque es fundamental en lo que corresponde a la atención médica de segundo nivel.

“Les hablaba de 11 mil centros de salud, que es un primer nivel de atención, pero se requieren los hospitales. Hemos terminado muchos que recibimos inconclusos y todavía vamos a concluir otros. Ahí prácticamente no van a quedar obras en proceso”, añadió.

López Obrador señaló que en materia educativa los cuatro programas principales están prácticamente atendidos.

“Uno es el apoyo y sobre todo el respeto a las maestras y a los maestros. Estoy terminando el gobierno y agradezco mucho a las maestras, a los maestros, porque han sido muy solidarios, muy distinto a lo que pasaba en otros sexenios, sobre todo lo que sucedió cuando querían imponer la mal llamada Reforma Educativa, que llegaron a reprimir a maestros, fueron hasta asesinatos. Eso no, eso afortunadamente no ha sucedido y no va a suceder. Lo segundo, se consolidó el programa de las escuelas nuestras”, señaló.

