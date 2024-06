AMLO recibiría sólo a Sheinbaum en su finca de Palenque tras jubilarse: “porque va a ser mi Presidenta”

El presidente Andrés Manuel López Obrador cambió este lunes sus planes de jubilación, pues dijo que como excepción solamente recibiría en su finca en Palenque, Chiapas, a Claudia Sheinbaum, virtual ganadora presidencial, si ella lo busca.

Al hablar de su retiro político en la mañanera, el mandatario reiteró que no recibirá a ningún otro ciudadano más que a su familia; empero, hizo una excepción al responder a pregunta expresa si recibirá a Sheinbaum.

Dijo que en su retiro extrañará el cariño de la gente. Foto: Presidencia

AMLO sí recibiría a Sheinbaum al jubilarse

“Si ella me busca sí, porque va a ser mi presidenta. Pero yo voy a procurar no molestarla”, dijo.

En la conferencia matutina, se interrogó a López Obrador sobre qué extrañaría durante su retiro y si añoraría el poder. Principalmente, contestó, el cariño de la gente.

Sobre el apego al poder, dijo que ha “logrado con el tiempo ir superando todo eso, porque también he llegado a la convicción que cuando se transforma y se lucha por un ideal, se debe estar dispuesto a pagar cuotas de humillación”.

Empero, dijo que hay mucha gente que “me quieren mucho y yo también los quiero mucho, y nos abrazamos y nos vamos a seguir abrazando, aunque no nos sigamos viendo”.

“El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y consideró que ya cumplí con eso. El poder no es la parafernalia que lo rodea, no son las oficinas, no es el privilegio, entre comillas, de mandar. Porque el poder es mandar obedeciendo. Yo ya me siento muy satisfecho, no voy a extrañar nada de eso porque nunca he visto el poder como un privilegio”, agregó.

BRC