"Muerta me la violó", exigen justicia para Arlette Samantha, víctima de feminicidio

Guadalupe Hernández, madre de Arlette Samantha Olguín Hernández, quien fue víctima de los llamados "Monstruos de Ecatepec", exige justicia a seis años de que Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez Bernal fueron detenidos, pues aunque fueron sentenciados a 327 años de cárcel, los hijos de la víctima no han recibido la reparación del daño.

Juan Carlos y Patricia mataron al menos a 10 mujeres, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, aunque él asegura que tuvo 20 víctimas, una de las cuales fue Arlette Samantha, a quien su madre llama "Sam", quien dejó a dos niños en la orfandad.

"En diciembre agarré valor y le pregunté al fiscal", dice Guadalupe quien entre lágrimas contó a la periodista Cristal Mendívil que, como parte de la declaración de Juan Carlos, supe de las "atrocidades" que el feminicida le hizo a su hija."Luego él me lo confirmó en la sentencia, todas las aberraciones, ella era la única víctima que no había violado en vida porque no se había dejado, pero muerta me la violó", dijo.

Para Guadalupe es injusto que Juan Carlos cobre por entrevistas en la cárcel. "Él puede ver a su mamá y mis niños ya no pueden ver a la suya. Incluso, él está generando dinero por cada entrevista allá arriba entonces, ¿dónde está la justicia?", lamenta.

La madre de "Sam" exige que a los hijos de ella se les repare el daño por el feminicidio de su hija. "No les han dado a mis niños la reparación del daño lo que marca la ley", además señala que debido a que las instalaciones de las instancias de justicia "están tomadas" es que el proceso no se puede llevar a cabo, "hay personas que están luchando por sus derechos y los derechos de mis infantes están detenidos por esa toma".