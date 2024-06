Caso Jaqueline: familiares y amigos protestan por su feminicidio en Toluca, acusan a su exnovio

Jaqueline García Arzate era una mujer de 37 años de edad, pero fue asesinada en el municipio de Lerma en el Estado de México. Hoy sus amigas y familia pidieron justicia para que el feminicidio no quede impune. Hasta el momento el feminicida no ha sido detenido, pero los hijos de Jaqueline no volverán a ver a su madre.

El contingente llegó aproximadamente a las 11:30 am en el Parque Simón Bolívar que está ubicado en Toluca, de ahí avanzaron al Palacio de Gobierno para pedirle a las autoridades justicia por Jaqueline, quien hoy dejó a tres hijos huérfanos, pues al parecer se presume era madre soltera.

Amigas de Jaqueline piden justicia.

Crédito: Cuartoscuro

Sigue leyendo:

Alcalde de Acteopan mata a su esposa; la golpeó y atropelló

Feministas se manifiestan en Toluca; piden justicia por Gloria mujer asesinada en Metepec y otras víctimas

¿Qué pasó con Jaqueline y que se sabe del caso?

Las autoridades mexiquenses no han dado avances de la investigación realizada, por lo que sus familiares y amigos piden directamente la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para dar más atención al caso de Jaqueline, quien fue privada de la vida presuntamente por su pareja.

Los asistentes a la marcha, aseguran que ella fue a trabajar con normalidad a una fábrica en la zona industrial de Lerma; sin embargo, después de salir de su turno fue hallada sin vida con signos de violencia en calles de la zona, por lo que sus seres queridos comenzaron a movilizarse.

También señalaron directamente a su expareja sentimental, ya que presuntamente el día de su feminicidio, él habría ido por ella a su trabajo, por lo que había sido el último que la vio con vida y quién hasta el momento no ha sido localizado.