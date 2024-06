Debanhi Escobar: indigna puesto de tortas ahogadas que se burló del caso

Un puesto de tortas ahogadas está causando indignación y severas críticas debido a que decidieron utilizar en los rótulos del puesto la imagen de la joven Debanhi Escobar, cuya muerte fue un suceso mediático que consternó a la sociedad mexicana, debido a que la chica estuvo desaparecida varios días hasta que fue encontrada sin vida en la cisterna del motel Nueva Castilla.

El 9 de abril de 2022 se viralizó una fotografía en donde se la observaba parada a un lado de la autopista Monterrey–Nuevo Laredo, antes de ser reportada como desaparecida. Y justamente esa fue la imagen que el puesto de tortas ahogadas utilizó para sus rótulos promocionales.

Sigue leyendo

Debanhi Escobar: a un año del feminicidio que conmocionó a México, ¿qué ha pasado con los implicados?

Caso Debanhi Escobar: la FGR tiene 5 líneas de investigación

¿Qué pasó con Debanhi Escobar?

La fotografía del puesto de tortas ahogadas que utilizó la imagen de Debanhi Escobar comenzó a volverse viral, al tiempo que provocó reacciones de condena. "Si fuera su familiar no les daría tanta risa", "con eso no se juega", "siendo bien honesto no está chido, pero libre albedrío", comentaron algunos en redes sociales, pues no faltó quien defendió la publicación como "humor negro".

El caso de Debanhi Escobar se convirtió en un icono por la lucha de las mujeres en contra de los feminicidios en México. Sin embargo, hasta la fecha la muerte de la joven de Nuevo León sigue sin terminar de disipar las dudas, por lo que su familia insiste en la exigencia de justicia para llegar a la verdad.

Actualmente existe un mural para recordar la memoria de Debanhi Escobar, en el cementerio en donde descansan sus restos en Nuevo León. La obra fue pintada por el artista tijuanense Rafael Aguirre, quien plasmó un mensaje poderoso en el lugar: "Feliz será el día que no falte ninguna. Que ninguna sea la próxima".