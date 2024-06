¿Habrá bloqueo de transportistas hoy, viernes 28 de junio?

Transportistas anunciaron que realizarán bloqueos en las salidas carreteras del Valle de México, Veracruz y Quintana Roo debido a que se les ha negado el pago de "proveedores por concepto material basalto ya entregado". Las afectaciones, dijeron, se realizarían el viernes 28 de junio de 2024, a partir de las 08:00 horas, pero ¿será así?

De acuerdo con un comunicado, el grupo "Transportistas Unidos" colocará hasta 130 tráilers en salidas carreteras de los estados mencionados anteriormente, además del aeropuerto de Cancún. Ante el anuncio es recomendable que los automovilistas tomen precauciones y salgan con anticipación.

Como parte de la información difundida por los transportistas se sabe que realizarían los siguientes bloqueos:

30 unidades de carga tipo tráiler (GONDOLA) ubicados en Caseta de Amoxoc Puebla a las 8:00 am. el día 28/06/24

20 unidades de carga tipo tráiler (GONDOLA) ubicados en FRENTE 7 XUL-HA BACALAR. a las 8:00 am. el día 28/06/24

10 unidades de carga tipo tráiler (GONDOLA) ubicados Carretera Federal 186 A la altura del C4, situado en la carretera Chetumal-Huay Pix, a las 8:00 am. el día 28/06/24

10 unidades de carga tipo tráiler (GONDOLA) en CARRETERA FEDERAL 307 ENTRONQUE AEROPUERTO TULUM. a las 10:00am. el día 28/06/24.



Paro de transportistas, viernes 28 de junio: carreteras a CDMX que se verán afectadas

• CASETA MEXICO-CUERNAVACA

• CASETA MEXICO- QUERETARO

• CASETA MEXICO-PUEBLA

• CASETA MEXICO - PACHUCA

? CASETA LA ANTIGUA ENTRADA A VERACRUZ PUERTO

• CASETA MERIDA -CANCUN A LA ALTURA DE CHICHÉN ITZÁ

• AEROPUERTO DE CANCUN.

Suspenden paro de transportistas para hoy, viernes 28 de junio 2024

Sin embargo, en la víspera de este viernes 28 de junio la organización Transportistas Unidos suspendió dicho paro nacional para hoy.