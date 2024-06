Otra vez agricultores bloquean carretera de Tamaulipas; demanda mejores precios para su grano

Una vez más agricultores del valle San Fernando bloquearon la carretera Victoria – Matamoros, en Tamaulipas para exigir al Gobierno Federal resuelva la demanda de incremento al precio del sorgo, ya que el actual es insuficiente para cubrir los costos de producción.

El bloqueo se realiza de manera intermitente y los productores inconformes abren un carril para permitir la circulación de vehículos particulares, así como autobuses de pasajeros, no así a los transportes de carga. Se encuentra instalado en el kilómetro 188 en el punto conocido como Higuerillas, y los campesinos amenazan con no retirarse hasta no recibir una respuesta a su demanda ya que el precio de tres mil 200 pesos por tonelada no cubre los costos de producción.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural y Pesca del Estado, Antonio Varela Flores, mencionó que no hay aún fecha, ni los términos de operación para acceder al apoyo de los mil millones de pesos anunciados por el Gobierno Federal. Guillermo Aguilar a nombre de los productores de sorgo señaló que desde el pasado mes de marzo habían presentado la demanda de incrementar el precio del grano rojo, ante el aumento de los costos de producción en más de un 40 por ciento, por lo cual se han agotado recursos y tiempo.

Aseguró que se encuentran determinados a aplicar medidas de presión más enérgicas a efecto de conseguir un precio más justo. En ese sentido, sostuvo que se encuentran cansados de tantas reuniones y vueltas a la ciudad de México recibiendo únicamente promesas y no soluciones a sus necesidades.

Carretera 101

Varela Flores, reiteró que el Gobierno del Estado ha venido apoyando a los agricultores en sus demandas ante el Gobierno Federal y se tiene el compromiso de dispersar mil millones de pesos, pero hasta ahora no se han dado a conocer las reglas de operación para obtener los apoyos a la producción.

¿Cuánto cuesta el sorgo en México?

El sorgo es un cereal que ha formado parte de las dietas de África, parte de Asia y Sudamérica, desde hace décadas, puede ser una opción para sustituir el trigo en diversos productos de panificación al ser libre de gluten. El sorgo cocido contiene 10g de proteína por cada media taza, es una buena fuente de fibra, tiene los mismos antioxidantes que el vino (taninos) aunque en menor cantidad. Además, de antocianinas y fenoles.

El sorgo se comercializa principalmente para animales

De acuerdo con datos de Smattcom, comercio inteligente para el agro, el sorgo se comercializa principalmente en tonelada. El precio de esta presentación en el periodo presentado varía entre los $3,700 y los $5,500 en 2024, lo que equivaldría a 3.7 a 5.5 pesos por kilo del grano. Para el año 2022, el precio del sorgo se mantuvo entre $7 y $8 pesos por kilo durante todo el año, solo con dos picos a la baja en $6 durante junio y agosto y un pico a la alza en $9 pesos por kilo en octubre.

