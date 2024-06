¿Cómo prepararte para la marcha LGBT+ 2024 este sábado 29 de junio?

Ya casi es la marcha por el orgullo, así que si quieres ir completamente preparada o preparado a la marcha te dejamos algunos tips para que estés listo en este Pride 2024. Si vas a tu primera marcha LGTB queremos decirte que debes sentirte orgulloso, pero también seguro de que estarás en un espacio en el que podrás alzar la voz.

La visibilidad LGBT es importante para fomentar la inclusión y diversidad, además de frenar actos homofóbicos, anti discriminación, y anti LGBT, pues la comunidad se considera una población vulnerable, debido a que son víctimas constantemente de crímenes de odio y agresiones físicas o verbales.

Si vas a tu primera marcha ten la confianza de que estarás en lugares seguros.

Crédito: Pexels

Tips para asistir a la marcha LGBT si es tu primera vez

Lleva ropa cómoda

Comparte tu ubicación en tiempo real con personas de confianza que no asistan a la marcha

Asiste con los integrantes de contingentes participantes

Usa protección solar para protegerte de los rayos UV ante las altas temperaturas

Lleva agua y snaks con la finalidad de permanecer hidratado y con energía

Utiliza calzado cómodo, quizá unos tenis

Lleva tu celular con la pila al 100% o lleva una pila extra

No lleves a tus mascotas

Utiliza bloqueador solar antes, durante y después de la marcha.

Crédito: Cuartoscuro

Aquí te pueden maquillar gratis antes de la marcha

Algunas marcas tendrán activaciones, como Sephora Pride House estará ubicada en la calle de Liverpool 76, colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX. En ese lugar te podrán realizar un express makeup look, sin necesidad de hacer reservación, pero sí tomando en cuenta prever los tiempos, en un horario de 11 a 16 horas, además promueven los lugares seguros para toda la comunidad.

Por ejemplo, Calvin Klein se unió este año al Pride 2024 con la campaña This Is Love, con las prendas de esa campaña donar 240 mil dólares a organizaciones no gubernamentales dedicadas a la equidad y seguridad de las personas LGBT+. Panam tiene un par de tenis para conmemorar la lucha de este movimiento y un porcentaje de las ventas se dará para abastecimiento de alimentos a un centro de personas LGBT+ de la tercera edad.

