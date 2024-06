Gobierno federal pide disculpa pública por víctimas de Paso Exprés

Después de casi 8 años, el Gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes (SICT) delegación Morelos pidió una disculpa pública a los deudos de las víctimas del llamado Paso Exprés, en Cuernavaca.

Aunque los familiares no aceptaron la disculpa “porque no repara el daño” por las muertes que causó la omisión y negligencia de las autoridades de la SICT en la construcción de la obra. Además, expresaron que la disculpa no repara el daño ni el dolor causado por la muerte del joven de 29 años.

La Comisión solicitó la disculpa pública, tras el socavón que se abrió en el Paso Exprés el pasado 12 de julio de 2017 donde Juan Mena Ruiz, de 59 años, y su hijo Juan Mena Romero, de 33, fallecieron en el lugar al caer en el hoyo de seis metros de profundidad. En la plaza de Armas de Cuernavaca, Raquel Vargas Orbe, esposa de Ricardo Popoca Hinojosa, dijo “pasaron ocho años para recibir esta disculpa pública y que no quita el dolor de haber perdido un esposo, compañero de vida y padre de dos hijos”.

Muertes por el socavón del Paso Exprés en Cuernavaca

Ricardo Popoca Hinojosa falleció el 16 de octubre del 2017 cuando circulaba a bordo de su motocicleta sobre la obra vial a la altura del Fraccionamiento Tabachines, pero un cable de alta tensión le cayó cuando se trataba de maniobrar un poste de luz para continuar con la ampliación de la autopista.

El socavón del paso era de más de 6 metros de profundo

Mientras que Ricardo Popoca González, padre del joven expresó que la disculpa no mitiga el dolor de la pérdida de su hijo. En tanto, autoridades de la Secretaría, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos reconocieron las irregularidades en la construcción de ampliación de carriles del llamado Paso Exprés, además se comprometieron a la no repetición.

CNDH determina responsabilidad del socavón del Paso Exprés en Cuernavaca

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó, mediante investigaciones y pruebas periciales exhaustivas, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, donde se formó un socavón en que perecieron dos personas, por lo cual entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral en la carpeta de investigación que integra.

Los socavones pueden ser muy peligrosos

Para la CNDH, la negligencia y posible corrupción durante la construcción del libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), fueron el origen de la mencionada oquedad que costó la vida a dos personas –padre e hijo— que viajaban por la carretera el 12 de julio de 2017 y cuyo vehículo cayó en ella, y a dos personas más en diferentes situaciones

