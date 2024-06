Con tan solo 22 años, la vida de Brenda Rosas se encuentra en pausa. Después de que sufriera un accidente automovilístico y perdiera a su madre, nada ha sido lo mismo para ella. Su caso ha circulado en redes sociales, al contar por medio de su Instagram cómo las autoridades no han llevado ante la justicia al conductor que la embistió a ella, a su madre y a su novio, hechos ocurridos el pasado 26 de febrero en la autopista Chamapa-Lechería, en el Estado de México.

Brenda habló en entrevista con El Heraldo de México para relatar cómo han evolucionado sus heridas (tuvo una fractura múltiple en la pierna), el gran apoyo que ha recibido a través de la recaudación de fondos, así como los avances en el proceso judicial y de qué forma al accidente le ha impedido continuar con sus sueños de estudiar paisajismo.

La pierna de Brenda se fracturó en cinco partes

Un automovilista perdió el control y mató a María; Brenda busca justicia

"Un carro gris dio un giro brusco y se fue a impactar contra el poste. Antes de chocar, el primero en recibir el golpe fue mi novio, de ahí mi mamá y yo, el carro los empujó como cuatro metros, y a mí como un metro, hacia otra dirección. El cofre me pegó directamente en la pierna derecha, lo que creemos es que me aprensó, eso ocasionó que tuviera una fractura expuesta de peroné", relató para El Heraldo de México.

Contó que el automovilista no pudo darse a la fuga ya que el impacto dejó al vehículo inmóvil, a la vez que una multitud se acercó para rodearlo, lo que le impidió tomar decisiones precipitadas. No obstante, el seguro del auto se deslindó de primera instancia debido a que los afectados ya no se encontraban en la escena cuando llegó el personal. La causa principal es porque Brenda, su madre, y su novio, Samuel, tuvieron que acudir a recibir atención médica en calidad de emergencia por la gravedad de las lesiones.

Brenda lamentó que el seguro del automovilista no se ha hecho responsable de los gastos médicos. Este hecho la obligó a realizar una travesía entre hospitales para encontrar donde pudieran atenderla. Cuando finalmente logró instalarse en un centro médico privado de Zumpango, tan solo pudo ser hospitalizada por tres días debido a los elevados costos.

María fallecida por el accidente.

Cuando finalmente lograron recibir atención continua en el centro de traumatología de Lomas Verdes, gracias a que su hermano logró asegurarlas a través de un exhaustivo trámite, la madre de Brenda ya se encontraba muy grave. María, con gran parte de su cuerpo fracturado y múltiples lesiones, entró en paro respiratorio durante una de sus operaciones, el cual pudieron estabilizar. Un segundo paro entró y los médicos no pudieron rescatarla, por lo que perdió la vida una semana después del choque.

Después de que murió María, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público por delito de lesiones, el cual se modificó a homicidio culposo.

"He recibido mucho apoyo de la gente, es algo que no me esperaba, gracias a eso pude ir a un hospital privado con un traumatólogo para ver qué es lo mejor para mi pierna".

Después de dos operaciones, Brenda no ha podido arreglar la fractura múltiple de su pierna

Usuarios se han conmovido por la historia de Brenda y le han ayudado a recaudar fondos

Brenda ha compartido su historia en las plataformas digitales y conmovido a miles de usuarios que han decidido tender la mano y difundir su caso, apoyarla económicamente e incluso brindarle palabras alentadoras en estos momentos difíciles que ha vive.

Mencionó que el escenario sobre perder su pierna no es algo lejano, sin embargo, ha logrado avanzar considerablemente durante los últimos meses. De igual forma requiere de medicamentos con elevados precios para su correcta recuperación. Uno de los planes que tienen sus médicos es colocarle un inserto que posiblemente sea hueso extraído de su cadera para colocarlo en su tibia.

María, madre de Brenda y Fernando

Ante el gran reto que han supuesto los procesos judiciales y la rehabilitación, decidió recurrir al apoyo colectivo y recaudar fondos a través de su página de Go Fund Me, en donde se han acercado cada vez más a la meta para poder costear la recuperación de Brenda y el equipo legal.

"Es algo inexplicable todo el amor que he recibido a raíz del video. Todas esos pequeños logros que he tenido a raíz de que se logró difundir más el video, a toda la ayuda colectiva, gracias a eso tuve mi primera consulta con un traumatólogo privado, pude tener más claridad con respecto a mi fractura, pero es un tema que aún sigo viendo porque todos los médicos me recomiendan algo distinto", compartió Brenda.

Automovilista no ha pagado por sus actos

El presunto responsable no ha sido vinculado a proceso, Brenda lo atribuye a la lentitud con la que se ha recibido la documentación que valide las lesiones que sufrieron durante el evento. Debido a que los afectados fueron tres personas, no necesitará de más testimonios.

Ella decidió cambiar de abogados debido a que su anterior equipo legal no tenía la eficiencia requerida. Ante la falta de avances, Brenda y su hermano, Fernando Rosas, continuarán en la lucha para enjuiciar a quien les arrebató su madre durante una negligencia automovilística.

