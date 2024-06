AMLO responde a señalamientos de Pompeo sobre el Poder Judicial: "están acostumbrados a meter las narices"

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que personas como Michael Pompeo, exsecretario de Estado en Estados Unidos, están acostumbrados a meter las narices en temas mexicanos, pues el estadounidense aseguró que de aprobar la reforma al Poder Judicial afectará al comercio entre ambos países y se le dará poder a los cárteles.

Durante la mañanera de este lunes en Palacio Nacional sostuvo que es natural que el exsecretario opine así, pues fue funcionario público durante la administración del expresidente Donald Trump, aunado a ello, destacó que respeta su punto de vista, pero no lo comparte.

Pompeo asegura que esa reforma le dará poder a los Cárteles. Foto: Archivo

“Es natural que él opine eso, él fue secretario de Estado del presidente Trump, creo que aspiraba a la presidencia del partido republicano, respetamos su punto de vista, pero no lo compartimos. Entendemos la circunstancia de lo que se está viviendo en Estados Unidos para que todos los mexicanos tengan la información, van a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos”, indicó.

López Obrador reiteró que dicha reforma no afecta en nada y que lo dicho por Pompeo son puros inventos y agregó que con el paso del tiempo se ha ido avanzando en el intervencionismo de Estados Unidos a México y dijo, “tenemos que padecer de este intervencionismo que yo siendo que poco a poco se ha ido desvaneciendo en la medida en que México no sea un gobierno entreguista porque México es un país independiente de los países extranjeros”.

Finalmente, el mandatario federal señaló que los comentarios realizados por Pompeo no son su culpa, son culpa de su formación, pues esta se basó en resolver todo con el uso de la fuerza.

“Por eso opina Pompeo, no es un asunto personal, sino que Pompeo estudió en una escuela en donde la formación tiene que ver con buscar resolver todo con el uso de la fuerza y yo estudié en una escuela donde me enseñaron que los seres humanos no somos malos, son las circunstancias los que te llevan al camino de la delincuencia”, manifestó.

BRC