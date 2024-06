¿Los pesticidas son responsables de la muerte de las mariposas?

¿Por qué las mariposas monarca están en peligro de extinción? Según un estudio reciente publicado en The New York Times, es probable que se deba al cambio climático, lo que ha llevado a la pérdida de su hábitat, pero eso se suma a el uso de los insecticidas que ocasionan no sólo daños en el medio ambiente, también en los animales.

El estudió duró de 1998 a 2014, en el que se analizó el impacto de los insecticidas agrícolas en la diversidad de las poblaciones de mariposas en el medio oeste. En las conclusiones se encontró que neonicotinoides en 2018 pusieron en riesgo a las abejas y la vida silvestre de Estados Unidos.

Las mariposas monarca han perdido su hábitat.

Crédito: Pexels

¿En qué momento comenzaron los decesos relacionados con pesticidas?

Según el estudio los descensos relacionados con los pesticidas comenzaron en 2003, pues coincidieron con la aparición de semillas de maíz y sayo tratadas con neonicotinoides en todo el medio oeste. Este hallazgo podría ser clave para detener la muerte de las mariposas monarca.

“A menudo decimos que todos los factores de estrés del Antropoceno se están acumulando y que todo es malo”, explicó Forister. “Pero cuando vemos que una cosa en particular es mala, por muy desagradable que parezca a principios de la década de 2000, en realidad es algo esperanzador porque significa que puedes tomar otras decisiones”, especialistas de la Universidad de Nevada

Las mariposas monarca tienen su origen en el continente Americano, pero se pueden encontrar en Europa, Australia y África, es conocida por realizar viajes 4 mil kilómetros por Norteamérica para invernar en la Reserva de Biósfera de la Mariposa Monarca una área natural protegida en los estados de Michoacán y el Edomex.