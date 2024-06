Emma Coronel presume pintura de las hijas de "El Chapo" y publica FOTO inédita

Emma Coronel continúa rehaciendo su vida alejada de Joaquín, "El Chapo", Guzmán y ahora sorprendió en redes sociales al compartir una nueva fotografía de las hijas que comparte con el ex líder del Cártel de Sinaloa. En la imagen, la también modelo destacó que sus primogénitas sienten particular interés por el mundo artístico y no descartó que en algún futuro las menores pudieran dedicarse al arte.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Coronel comparte fotografías de sus hijas con "El Chapo". En su cuenta de Instagram, la ex reina de belleza ha estado presumiendo los talentos, habilidades y belleza de sus pequeñas gemelas, quienes actualmente tienen 13 años de edad. Hace unas semanas, la ex esposa de Guzmán Loera publicó la boleta de calificaciones de una de las menores, destacando que mantiene un promedio perfecto.

Hijas de "El Chapo" disfrutan de la pintura y el arte

La ex esposa de "El Chapo" compartió fotos de sus hijas. Foto: @emmacoronel9oficial.

Ahora, en una nueva publicación, Emma Coronel compartió la fotografía de una de sus hijas, donde se ve a la pequeña pintando un cuadro. En la imagen destaca que la menor está trazando lo que parece ser una canasta de frutas, mientras le da la espalda a la cámara, ya que la modelo siempre cuida que el rostro de las niñas no salga ante la cámara.

Como parte de la descripción de fotografía, Emma Coronel escribió lo siguiente: "tenemos el don artístico", seguido de un corazón y un emoji de emoción. La publicación de la modelo fue bien recibida en redes sociales y de inmediato comenzó a ganar decenas de "me gusta". Aunque, la ex esposa de "El Chapo" no precisó cuál de sus dos hijas es la que siente interés por el mundo del arte, se sabe que ambas estudian en Estados Unidos y mantienen buenas calificaciones.

Emma Coronel presume las calificaciones de sus hijas con "El Chapo"

Emma Coronel es muy activa en redes sociales. Foto: @emmacoronel9oficial.

Fue hace tan solo unas semanas, cuando Emma Coronel utilizó sus redes sociales para presumir las calificaciones de excelencia de una de sus hijas: María Joaquina. La modelo compartió la boleta de calificaciones y la pequeña y destacó que es una niña con promedio perfecto, ya que en todas sus materias obtuvo una puntuación de 10.

La primogénita de Emma Coronel sacó 10 en materias como: Inglés, Learning Lab, Cualidades, FCPY, Geografía, Historia, Matemáticas, Lengua Materna, Taller y Biología. Hasta ahora, se sabe que "El Chapo" no ha podido ver a sus hijas desde 2019, cuando un juez le rechazó las visitas en la prisión ADX Florence en Colorado, donde permanece recluido por delitos de narcotráfico.