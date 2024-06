Seguirá lloviendo en Nuevo León hoy, 21 de junio

Los remanentes del paso de Alberto por el territorio del estado de Nuevo León provocarán lluvias fuertes puntuales, las cuales se sentirán durante prácticamente toda la jornada de este 21 de junio.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, en tierras neoleonesas se esperan lluvias puntuales muy fuertes, las cuales podrían llegar acompañadas de fuertes rachas de aire y caída de granizo.

Horas antes de que Alberto tocara tierra en Ciudad Madero, Tamaulipas, la capital de Nuevo león ya había sufrido inundaciones y otros estragos causados por la presencia de este fenómeno meteorológico.

Las autoridades aconsejan a los habitantes de la región no salir a la calle si no es necesario y no confiarse al cruzar por calles y avenidas con encharcamientos, pues se pueden provocar caídas.

Sin lluvias en Baja California

Al contrario de la mayor parte del país, en el norte de la Península de Baja California no se prevén precipitaciones pluviales a lo largo del día, en el que predominarán los climas de cálidos a calurosos en extremo.

Sin embargo, al sur de la entidad sí se esperan chubascos importantes, por lo que piden seguir las instrucciones del personal de Protección Civil que estará alerta para actuar ante cualquier imprevisto.