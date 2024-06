Manifestantes exigen liberación de Cindy y Marco, pareja arrestada por supuesto robo a una bodega de Neza

Familiares y amigos de Cindy "N" y Marco "N", una pareja arrestada por su supuesta implicación en el robo de una bodega en Nezahualcóyotl, están protestando para exigir justicia y su liberación, argumentando que ellos no robaron nada y que son inocentes. Los manifestantes iban vestidos de blanco para reunirse frente a los Juzgados de Control y Juicio Oral Neza-Bordo, donde este jueves se llevará a cabo la audiencia de prórroga del plazo constitucional. La Autoridad Judicial decidirá si se les vincula o no a proceso.

Con pancartas y lonas con fotografías de la pareja, los familiares explicaron que el 13 de junio, Marco y Cindy fueron a la colonia Agua Azul para recoger a su hija de la guardería. Mientras esperaban la hora de salida, Marco aprovechó para cortarse el cabello en una peluquería cercana. Mientras Cindy buscaba dónde estacionarse para ir a un tianguis en la zona, quedaron en medio de un operativo policial en la calle Lago Watter y Laguna de Mayran. La policía estaba respondiendo a una denuncia de robo en una bodega de enseres de cocina y, presuntamente, confundió a la pareja con los delincuentes, arrestándolos en el lugar.

"Nos sentimos destrozados, nos sentimos mal, tenemos mucho coraje porque no se está haciendo justicia, no se está trabajando como debería ser. Tenemos miedo porque no sabemos qué vaya a dictaminar el juez, tememos por ello. No es justo que por un mal trabajo policial, personas inocentes tengan que pagar", aseguró la hermana de Cindy.