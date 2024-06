Se inunda túnel de Parque Lira y Viaducto; rescatan a automovilistas atrapados

El túnel de Parque Lira y Viaducto en la colonia Tacubaya, Miguel Hidalgo, se inundó debido a una fuga de agua, lo que provocó que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos tuviera que rescatar a algunos automovilistas que quedaron atrapados al interior de sus vehículos.

De acuerdo con un conductor que quedó atrapado, se le apagó el auto en el túnel de Parque Lira y Viaducto. "Me agarró la inundación abajo del puente y se me apagó el carro, me tuve que bajar a empujar", dijo Diego Campos, uno de los automovilistas afectados por la fuga de agua.

El automovilistas aseguró que el nivel del agua tapaba la llanta del auto, por lo que afectó al sistema de su auto. En el lugar hay presencia de los bomberos y de personal de Protección Civil para ayudar en las labores de desazolve y rescate de los conductores varados.