¿Quién es Derek Trejo? El tiktoker cuya mamá fue hallada muerta en un hotel

Derek Trejo vivía en la Ciudad de México con su madre, Verónica de la Rosa López y con uno de sus tíos quien falleció en 2021 por un tumor cerebral. El creador de contenido tenía un fanbase de 1.2 millones de seguidores con 27.5 millones de likes en su contenido que solía hacer con su tía Martha, quien acudía a su hogar para atender a su tío enfermo.

Desde el lunes por la mañana, el creador de contenido dejó de tener contacto con su madre, y así comenzó a postear mensajes de ayuda para localizar a Verónica de la Rosa, hasta que la policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana recibió el reporte del hallazgo de la mujer sin vida en un hotel de Azcapotzalco.

Derek sumaba a su tía Martha y a su mamá en sus tiktoks. Foto: TikTok

¿Quién es Derek Trejo?

En algunos de sus tiktoks, Derek también incluyó a Verónica de la Rosa para que participaran en sus cápsulas de humor. A sus 30 años de edad, Derek Trejo logró posicionarse como creador de contenido rebasando el millón de seguidores tan solo en la red social china.

Aunque Trejo intentó generar contenido a través de la plataforma de YouTube, no consiguió el éxito logrado en TikTok, ya que su último video de 14 que subió en su canal, fue desde hace más de tres años, mientras que en otras plataformas como exTwitter, contabiliza más de 11 mil seguidores, mientras que en Instagram suma 316 mil followers.

Derek vivía con su madre Verónica de la Rosa. Foto: TikTok

La mamá de Derek Trejo dejó de comunicarse

Fue justo en X donde el creador de contenido pidió ayuda desde el lunes para localizar a su madre que había salido de casa en su camioneta Kia color plata con placas NTS4006, como describió el tiktoker: “Ayúdenme a difundir, mi mamá no aparece, estamos muy preocupados”, señaló.

Derek Trejo acostumbraba a mostrar parte de su rutina diaria, hasta que ayer lo cambió ante la angustia de no saber nada de su madre: “Por favor recen por mi mamá que esté sana y viva por favor… Estoy mal, estoy devastado, por favor no me hagan bromas, se los pido apóyenme a encontrarla”.