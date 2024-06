Nancy N engañó a Emiliano para que saliera de su casa y pudiera secuestrarlo en Paraíso, confirman autoridades

El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, presentó desde la conferencia de prensa de Palacio Nacional los avances que las autoridades han logrado en las investigaciones sobre el asesinato de Emiliano el pasado 21 de mayo, un niño que fue baleado durante un intento de secuestro en el municipio de Paraíso, Tabasco.

Las investigaciones ministeriales indican que la principal sospechosa, Nancy "N", habría sido quien engañó al pequeño para que saliera de su casa con el objetivo de privarlo de la libertad, al observar resistencia, abrió fuego y le arrebató la vida. La mujer huyó a Cancún, en donde las autoridades lograron su aprehensión, para posteriormente vincularla a proceso.

FGE de Tabasco busca a dos implicados más en el asesinato de Emiliano

La Fiscalía General del Estado de Tabasco busca a dos implicados más del crimen, quienes se les señala de ser cómplices de la asesina de Emiliano, adolescente que solo contaba con 12 años de edad y cuyo video previo a su muerte se volvió viral por las conmovedoras últimas palabras que tuvo antes de su trágico final. "No me quiero morir, no me quiero morir", vocifera en el suelo mientras se desangra.

La madre de Emiliano, Nelly Hernández confirmó días después del asesinato que pudo mantenerse en contacto con su hijo vía telefónica mientras se encontraba desangrándose en el suelo. La madre lamentó que hayan eliminado todas las ilusiones de su hijo.

“Mi niño no conocía a nadie, era un niño de segundo año con aprovechamiento, no salía de la casa si no era conmigo, la tienda estaba cerca de aquí”, mencionó para una entrevista con Azucena Uresti.

Nancy N se encuentra en prisión preventiva y es acusada de secuestro agravado en grado de tentativa inacabada, por lo que podría pasar de 15 a 40 años en prisión, en base al Código Penal Federal en materia de secuestro.

