AMLO confía en que la gente dé continuidad a la Cuarta Transformación

A menos de un mes de elección, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el pueblo de México se decida porque siga la transformación. Criticó que en los gobiernos anteriores, solo se privilegiaba a unos cuantos.

“Hicieron una especie de gobierno para ellos, y pues eso es lo que no les parece, pero tiene que seguir la transformación y va a continuar, yo tengo mucha confianza en que la gente va a querer que se siga limpiando de corrupción la vida pública”; recalcó.

Sigue leyendo:

Metro CDMX: ¿la Línea 6 es la más eficiente de todo el Sistema?

Marchas y bloqueos en la CDMX para hoy jueves 9 de mayo

López Obrador no ha omitido declaraciones sobre las elecciones

FOTO: Presidencia

AMLO llama a evitar los principios de la "aldea global"

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, enfatizó que ahora el gobierno no siguió la línea que marcan organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ya que por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo es agenda propia.

“¿Qué aquí en México, acaso, se creó la agenda de las llamadas reformas estructurales? No, eso lo creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y lo aplicaron en todos los países, y antes de que nos impusieran esa agenda, habían las llamadas cartas de intención, donde el Fondo Monetario Internacional nos daba la receta a seguir”, dijo.

“Para mí es un gran orgullo, para muchos mexicanos, que por primera vez en décadas México tiene un plan de desarrollo propio, con una agenda propia. Ni conozco al señor o señora del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial y los respetamos, pero aquí la política económica la definimos nosotros”, expresó.

El presidente López Obrador también criticó términos que se aplican como “aldea global” en lugar de materializar el “Estado de Bienestar”. Afirmó que en distintos países europeas saben como implementar dicho modelo, el cual México debería seguir para garantizar el bienestar del pueblo.

“En Dinamarca no hay pobreza, no hay violencia y tienen establecido el Estado de Bienestar. ¿Qué significa?, pues que está garantizado el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles, el derecho a la salud. ¿Qué significa el Estado de Bienestar?, que llega uno a una determinada edad, 60, 65 años y tiene una pensión universal, pero no poco, sino lo suficiente”, agregó.

EDG