¿Cuál es el riesgo para quienes recibieron la vacuna contra Covid-19 de AstraZeneca?

La noticia de que dejaran de comercializar la vacuna contra Covid-19 de AstraZeneca, aumentó la preocupación de las personas que utilizaron este biológico durante la pandemia en 2020. Pues hace unas semanas el nombre de la farmacéutica apareció en las noticias debido a que se expuso que causa "trombosis".

La noticia provocó pánico y miedo, pero la comunidad científica y de salud explican que la vacuna salvó y ha salvado muchas vidas ante la enfermedad por Covid-19 y que los casos en los que causa trombosis han sido mínimos, aseguran a la población que no presentar daños o exposición a alguna otra afectación.

¿Debo preocuparme por tener trombosis?

En realidad los expertos aseguran que no pueden surgir efectos secundarios años después de la aplicación de la vacuna y que es imposible que ahora puedan experimentar algún afectación. Por lo que piden a la población en general que guarden la calma, pues si no experimentaron ningún síntoma peligroso en el momento, no lo harán años después.

También aseguran que en realidad, en Europa la suspensión de la comercialización no está ligada a las noticias de la semana pasada, si no de un proceso que se había iniciado con antelación en el que ya se esperaba su salida, sin embargo, se junto con la demanda colectiva de las 51 personas que sufrieron trombosis por recibir esa vacuna.

La demanda colectiva se procesó en el judicial del Tribunal Supremo inglés en el Reino Unido que reclaman a AstraZeneca hasta 100 millones de libras por daños y prejuicios por los efectos secundarios de la vacuna.

Científicos defienden el riesgo que existe con las vacunas y pruebas

Según información de Health and Human Service, cualquier vacuna o medicamento puede generar algún efecto secundario, aunque los casos graves en realidad son pocos. Las vacunas son necesarias porque salvan vidas humanas . Los efectos secundarios graves de las vacunas son muy poco frecuentes. Por ejemplo, si se administra 1 millón de dosis de una vacuna, 1 o 2 personas puede tener una reacción alérgica grave, afirma HHS.

En realidad, los riesgos son mínimos, por lo que vacunarse es la mejor opción para evitar enfermedades, tener una mejor calidad de vida, salud y evitar desarrollar enfermedades que puedan llevarnos a perder la vida.