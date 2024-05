Canelo vs Jaime Munguía: Saúl Álvarez resulta victorioso y retiene sus cuatro campeonatos

Saúl "Canelo" Álvarez y Jaime Munguía, ambos boxeadores mexicanos de la más alta categoría mundial, se enfrentarán por primera vez en uno de los duelos más esperados del año, donde disputarán un total de cuatro títulos en la categoría supermediano.

Todos los anteriores pertenecen al Canelo, quien busca defender su territorio, y se trata de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). Munguía, con récord perfecto, los quiere en sus manos.

El Canelo pone sobre la mesa sus títulos. Crédito: @premierboxing

Durante la noche de este 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas también pelearán Mario Barrios vs Fabián Maidana por el título interino de peso wélter de la CMB; Brandon Figueroa vs Jessie Magdaleno por el cinturón interino de peso mosca de la CMB y finalmente Eimantas Stanionis vs Gabriel Maestreen el peso wélter de la AMB.

¿Dónde puedes ver la pelea en vivo?

La pelea estará pasando por canales de streaming y televisión de paga deportiva por diferentes países de Centro América y Sudamérica. También por canales de Televisión abierta.

ESPN y Star+ en todos los dispositivos:

México: 22:00 horas

Argentina y Uruguay: domingo 5 de mayo a las 01:00

Chile, República Dominicana, Bolivia, Venezuela y Paraguay: domingo 5 de mayo a las 00:00 horas

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 23:00 horas

Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras: 22:00 horas

El combate mas esperado del año. Crédito: PBC

Prime Video presenta en Estados Unidos

A las 20:00 horas ET y a las 17:00 horas PT

En televisión abierta México

Canal 5, Azteca 7, A+, ADN 40

