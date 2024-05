UNAM organiza jornada de vacunación antirrábica con fecha única, conoce cómo puedes llevar a tu lomito

La rabia también es una enfermedad mortal para algunos animales, en especial para perros y gatos domésticos, la vacunación de las mascotas ayuda a protegerlas de la enfermedad y a prevenir su transmisión a los humanos. Aplicar vacunas a tus perros y gatos sirve para prevenir la rabia en humanos y animales, es fundamental para proteger la salud pública y reduce el riesgo de muertes en mascotas. Aplicar las vacunas completas a tus mascotas te hace un dueño responsable.

Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México, realiza una jornada de vacunación antirrábica gratuita. Este evento solo tendrá una fecha, no olvides llevar a tus perros y gatos a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la Ciudad Universitaria.

¿Cuándo y dónde es la jornada de vacunación antirrábica de la UNAM?

La jornada gratuita de vacunación antirrábica canina y felina el próximo será el próximo miércoles 29 de mayo, se llevará a cabo de 10:00 a 15:00 horas en la explanada “El Quijote” de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en Ciudad Universitaria, Ciudad de México.

La UNAM pide a los usuarios que para garantizar la seguridad de todos los presentes, se solicita que los perros estén sujetos con correa y, en caso de ser agresivos, se les ponga bozal. Asimismo, los gatos deben transportarse en jaulas o contenedores adecuados para su manejo durante la vacunación.

Además, añadió que este servicio será exclusivamente para animales clínicamente sanos, previo examen físico general. Se recomienda a los dueños que vacunen a sus mascotas contra la rabia una vez al año, especialmente cuando son adultos, para prevenir enfermedades y proteger la salud pública.

Otras opciones para aplicar la vacuna antirrábica de forma gratuita

Si no puedes asistir con tu cachorro este 29 de mayo a las instalaciones de la UNAM, te recomendamos mantenerte pendiente de las cuentas oficiales de Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pues con cierta periodicidad anuncian vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en las 16 alcaldías de la ciudad.

Vacunar a tu amigo peludo podría salvar su vida

Las fechas y localizaciones de dónde encontrar este servicio gratuito están disponibles en la página web https://www.salud.cdmx.gob.mx/unidades-medicas/centros-de-salud, así como en las redes sociales de la institución. Sus campañas suelen ser masivas y ubicarse en plazas y centros de salud públicos.

¿Qué es la rabia?

La rabia es una enfermedad causada por un virus que se transmite entre animales de sangre caliente, incluidos los humanos, a través de la saliva durante mordeduras o rasguños de animales infectados, indicó la doctora Oliva López Arellano, durante conferencia de prensa.

La Secretaría de Salud recomienda que la primera dosis de la vacuna contra la rabia debe aplicarse al mes de nacido del animal, la segunda dosis a los tres meses y un refuerzo cada año, de por vida. No es necesario presentarlo con algún ayuno; sí pueden vacunarse tras haber bebido agua o ingerido alimentos.

La rabia es una enfermedad que pueden contraer los humanos

La vacunación no está contraindicada en hembras lactantes o gestantes y no está condicionada con la administración de algún otro fármaco o sustancia (desparasitante, vitamina, etc.), aunque si se recomienda no aplicar en perros con enfermedad aguda o grave. Si se adquirió un cachorro o perro adulto y no contaba con comprobante de las vacunas aplicadas, se debe iniciar de cero el calendario de vacunación.