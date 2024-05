¿Quiénes son los 22 candidatos y aspirantes asesinados en lo que va de las elecciones 2024?

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, rechazaron este martes que en el actual proceso electoral se registren 34 asesinatos de candidatos y aspirantes a cargos de elección popular, como han manejado consultoras y actores políticos; de acuerdo con las cifras del gobierno federal, van 22 los crímenes de este tipo.

AMLO niega que exista cifra negra en este tipo de casos

El mandatario fue cuestionado sobre dicha cifra en la Mañanera de este martes en Palacio Nacional, luego de que el gabinete de seguridad garantizó los comicios están blindadnos por un fuete dispositivo de elementos desplegados por todo el país. Incluso recalcó que no existe cifra negra en este tipo de delitos. “No, es que los homicidios tienen que registrarse, no hay cifra negra. O sea, hay dos delitos que no tienen prácticamente cifras negras, que se apegan mucho a la realidad: el homicidio y el robo de vehículo. Secuestro, violaciones, robo, ahí hay cifras negras, porque no todos denuncian”, explicó desde Palacio Nacional.

La titular de la SSPC explicó la cifra que tienen autoridades electorales de 22 casos

Foto: Cuartoscuro

“A la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Este es el número oficial de candidatas y candidatos. También, como ya se ha informado aquí, hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registrados oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial", declaró Rodríguez

“También ha habido, lamentablemente, 10 homicidios de personas aspirantes no registradas oficialmente ante sus partidos ni ante el INE, pero que en algún momento fueron mencionados para un cargo, o ellos mismos dijeron aspirar a algún cargo de elección popular”, agregó la funcionaria.

¿Quiénes han sido los candidatos asesinados en lo que va de las elecciones?

William Montaje Morales / aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Gutierrez Zamora, Veracruz

Alejandro Lanuza / aspirante del PAN a la presidencia municipal de Salvatierra, Guanajuato

Jaime Damaso Solis / aspirante al ayuntamiento de Zitlala, Guerrero

Ricardo Taja / aspirante al ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, por Morena

Alfredo Lezama Rivera / aspirante del PAN al ayuntamiento de Cuautla, Morelos

David Rey González Moreno / aspirante a la alcaldía de Suchiate, Chiapas

Sergio Hueso, aspirante de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Armería, Colima

Se espera que estos sean los comicios más grandes de la historia

Foto: Cuartoscuro

Miriam Nohemi Ríos, comisionada de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán

Samantha Fonseca / La morenista buscaba ser candidata al Senado

Marcelino Ruiz Esteban / aspirante a la alcaldía de Atlixtac, Guerrero

Jaime Vera, aspirante de PVEM a la presidencial municipal de Mascota, Jalisco

Yair Martín Romero / aspirante a una diputación en Ecatepec, Edomex

Manuel Hernández / aspirante a una diputación en Misanla, Veracruz

Miguel Ángel Reyes Zavala / precandidato a la presidencia de Maravatio, Michoacán

Armando Pérez Luna / precandidato por el PAN a la presidencia de Maravatio, Michoacán

La lista es aún más largas para organizaciones civiles y consultorías

Foto: Cuartoscuro

Alfredo González Díaz / aspirante a la presidencia municipal de Atoyac, en Guerrero

Tomás Morales / aspirante de Morena a la presidencia de Chilapa, Guerrero

Diego Pérez Méndez / precandidato del PRI que buscaba la presidencia de San Juan Cancuc, Chiapas

Gisela Gaytan / aspirante de Morena a la presidencia de Celaya

Julián Bautista / candidato del PRI a presidente municipal de Amatenango del Valle, Chiapas

Noé Ramos, candidato del PAN asesinado en Tamaulipas

Francisco Sánchez Gaeta / candidato a síndico municipal por el Partido Verde en Puerto Vallarta

Con información de IVÁN EVAIR SALDAÑA Y NOEMÍ GUTIÉRREZ