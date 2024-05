AMLO presume aprobación del 69 por ciento previo a elecciones en encuesta de El Heraldo de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional para exponer los resultados que arrojó la encuesta realizada en el mes de mayo de Heraldo Media Group y Covarrubias y Asociados sobre su desempeño como mandatario durante los últimos cinco años.

La pregunta "¿Usted apueba o desaprueba el desempeño del presidente?" obtuvo un 69 por ciento de respuestas positivas; 19 por ciento de respuestas negativas, así como un 10 por ciento de posturas neutrales, mientras que el 2 por ciento respondió que "no sabe".

FOTO: Presidencia

AMLO mantiene 69 por ciento de aprobación

Durante la sección, "Quién es quién en las mentiras", Elizabeth Vilchis expuso los resultados de la encuesta de Heraldo Media Group y Covarrubias y Asociados que favorece en un 69 por ciento la aprobación del presidente mexicano, por lo que aseguró que las campañas negras en contra de la administración actual no han dado resultados a los opositores.

"No han logrado ni conmover, ni convencer a nadie. El prestigio y el apoyo del presidente es alto...Ya no gasten su dinero a lo loco, no vale la pena, nadie les hace caso", sostuvo durante conferencia de prensa.

Resultados de la encuesta Covarrubias y Asociados

FOTO: Especial

Se trata de un ejercicio de opinión ampliamente relevante debido a que en tan solo cuatro días los mexicanos decidirán a su próximo o próxima presidenta de la República, de modo que se deberá elegir si la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, continúa la administración del Poder Ejecutivo de mano del partido oficialista Morena con su denominada "Cuarta Transformación", o se lleva a cabo una transición por medio de Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, o Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.

