Alertan por gentrificación en Colonia Roma: contratan meseras extranjeras que no hablan español

En redes sociales se viralizó una mujer por quejarse de que están contratado personas extranjeras en la Colonia Roma, en la Ciudad de México como meseras, sin embargo, estas personas no hablan español, por lo que si eres mexicano y quieres ordenar algo en el lugar, ellas seguramente no entenderán tu orden.

La mujer acusa a la gentrificación en la CDMX y esto ha generado inconformidad respecto al precio de las rentas, servicios y el costo de los alimentos, además, acusan de que se han comenzado a desplazar los locales a otras zonas debido a los altos costos de vivienda y la vida tan cara que resulta en la colonia.

La mujer expresa su molestia porque asegura que la gentrificación nuevamente está haciendo de las suyas y que no es posible que en un restaurante en México sólo se hable inglés, además, crítico que las extranjeras estén quitándole el trabajo" a los locales, quienes según la mujer, deberían de priorizarse y no quitarles oportunidades laborales.

Presuntamente el que las meseras ya no hablan español, implica que ofrezcan un mal servicio al no entender a los comensales mexicanos. En el video, supuestamente, la mujer acudió a un bar de la colonia Roma y fue atendida por una mesera que no hablaba español por lo que ella se equivocó de bebidas.

¿Cuántos estadounidenses viven en México?

Según datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta el 2022, un total de 11 mil 518 estadounidenses recibieron la tarjeta de residente temporal en México. Dicha cifra representa un aumento con respecto a 2021, cuando se contabilizaron 9 mil 086; mientras que en los años de la pandemia, 2019 y 2020, solo se entregaron 5 mil 393 tarjetas para ciudadanos originarios de Estados Unidos.

Los extranjeros están viviendo en México debido a que consideran que es mucho más económico, la calidad de vida en el país en algunas zonas es mucho mejor, por lo que cada vez nuestro país es foco de atención para los extranjeros que quieren vivir en nuestro paós.